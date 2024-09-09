Матвиенко анонсировала масштабную ротацию в Совфеде после выборов

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В СФ пройдет масштабная ротация, но она не займет много времени, заявила председатель Совета Валентина Мативенко
В СФ пройдет масштабная ротация, но она не займет много времени, заявила председатель Совета Валентина Мативенко Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В результате выборов пройдет значительное обновление состава Совета Федерации (СФ), но при этом ротация сенаторов не займет много времени. Об этом сообщила председатель Совета Валентина Матвиенко.

«Состав Совета Федерации [по итогам выборов] существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже», — передали РИА Новости заявление Валентины Матвиенко. Она добавила, что уже на первом заседании свои посты займут сенаторы, которые «переподтвердили свои полномочия» или избрались заново. 

Ранее Матвиенко заявляла, что избирательная кампания в РФ «прозрачная, конкурентная и открытая», что делает ее одной из лучших в мире. Слова председателя СФ передает «Национальная служба новостей».

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В результате выборов пройдет значительное обновление состава Совета Федерации (СФ), но при этом ротация сенаторов не займет много времени. Об этом сообщила председатель Совета Валентина Матвиенко. «Состав Совета Федерации [по итогам выборов] существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже», — передали РИА Новости заявление Валентины Матвиенко. Она добавила, что уже на первом заседании свои посты займут сенаторы, которые «переподтвердили свои полномочия» или избрались заново.  Ранее Матвиенко заявляла, что избирательная кампания в РФ «прозрачная, конкурентная и открытая», что делает ее одной из лучших в мире. Слова председателя СФ передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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