Матвиенко анонсировала масштабную ротацию в Совфеде после выборов

В результате выборов пройдет значительное обновление состава Совета Федерации (СФ), но при этом ротация сенаторов не займет много времени. Об этом сообщила председатель Совета Валентина Матвиенко.
«Состав Совета Федерации [по итогам выборов] существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже», — передали РИА Новости заявление Валентины Матвиенко. Она добавила, что уже на первом заседании свои посты займут сенаторы, которые «переподтвердили свои полномочия» или избрались заново.
Ранее Матвиенко заявляла, что избирательная кампания в РФ «прозрачная, конкурентная и открытая», что делает ее одной из лучших в мире. Слова председателя СФ передает «Национальная служба новостей».
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