В Екатеринбурге кардинально изменят улицу на берегу Верх-Исетского пруда

Возле Верх-Исетского пруда Екатеринбурга построят отель и уберут трамвайные пути

09 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Проект набережной реализуют до 2045 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на южном берегу Верх-Исетского пруда власти собираются полностью изменить ул. Малый Конный полуостров, ликвидировав трамвайную линию вдоль побережья. Новые пути продолжат по ул. Татищева и сделают двухполосную проезжую часть. На полуострове Баран появится отель с зоной отдыха, рассказали в пресс-службе мэрии. «Улица Малый Конный полуостров изменит свои очертания. Она по-прежнему будет соединять Водонасосную улицу и перекресток Татищева с Лоцмановых, однако в районе трамвайной остановки „Малый Конный полуостров“ дорога пройдет ближе к берегу, а за ней — напротив, отодвинется от пруда», — следует из сообщения. Согласно проекту, на участке проложат двухполосную дорогу на семь метров, трехметровый тротуар и 2,5-метровые велодорожки. Это необходимо для благоустройства набережной Верх-Исетского пруда. Там же появятся спортивные и детские площадки, деревянные пирсы. Гостиничный комплекс на полуострове Баран будет в себе совмещать зону отдыха, бассейн и кафе. Реализация всего проекта рассчитана до 2045 года. Ранее мэр Алексей Орлов поделился эскизами благоустроенного северного берега Верх-Исетского пруда. Там разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Завершить работы планируют к концу лета 2025-го. По словам главы Екатеринбурга, объект будет функционировать круглый год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на южном берегу Верх-Исетского пруда власти собираются полностью изменить ул. Малый Конный полуостров, ликвидировав трамвайную линию вдоль побережья. Новые пути продолжат по ул. Татищева и сделают двухполосную проезжую часть. На полуострове Баран появится отель с зоной отдыха, рассказали в пресс-службе мэрии. «Улица Малый Конный полуостров изменит свои очертания. Она по-прежнему будет соединять Водонасосную улицу и перекресток Татищева с Лоцмановых, однако в районе трамвайной остановки „Малый Конный полуостров“ дорога пройдет ближе к берегу, а за ней — напротив, отодвинется от пруда», — следует из сообщения. Согласно проекту, на участке проложат двухполосную дорогу на семь метров, трехметровый тротуар и 2,5-метровые велодорожки. Это необходимо для благоустройства набережной Верх-Исетского пруда. Там же появятся спортивные и детские площадки, деревянные пирсы. Гостиничный комплекс на полуострове Баран будет в себе совмещать зону отдыха, бассейн и кафе. Реализация всего проекта рассчитана до 2045 года. Ранее мэр Алексей Орлов поделился эскизами благоустроенного северного берега Верх-Исетского пруда. Там разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Завершить работы планируют к концу лета 2025-го. По словам главы Екатеринбурга, объект будет функционировать круглый год.