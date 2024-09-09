Лавров: почему Россия не готова на чужие условия по решению конфликта на Украине

Лавров: ни одна инициатива по Украине не касается прав русскоговорящих
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Запад не учитывает права русскоязычного населения на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ни одна инициатива по решению конфликта на Украине не затрагивает права русскоговорящего населения. Это сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр назвал это ключевой проблемой в решении ситуации. Лавров подчеркнул, что говорить о решении конфликта только как об «обмене территориями» — несерьезно.

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Ни одна инициатива по решению конфликта на Украине не затрагивает права русскоговорящего населения. Это сказал глава МИД России Сергей Лавров. «Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр назвал это ключевой проблемой в решении ситуации. Лавров подчеркнул, что говорить о решении конфликта только как об «обмене территориями» — несерьезно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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