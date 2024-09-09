Лавров: почему Россия не готова на чужие условия по решению конфликта на Украине

Лавров: ни одна инициатива по Украине не касается прав русскоговорящих

09 сентября 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Запад не учитывает права русскоязычного населения на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни одна инициатива по решению конфликта на Украине не затрагивает права русскоговорящего населения. Это сказал глава МИД России Сергей Лавров. «Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр назвал это ключевой проблемой в решении ситуации. Лавров подчеркнул, что говорить о решении конфликта только как об «обмене территориями» — несерьезно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ни одна инициатива по решению конфликта на Украине не затрагивает права русскоговорящего населения. Это сказал глава МИД России Сергей Лавров. «Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Министр назвал это ключевой проблемой в решении ситуации. Лавров подчеркнул, что говорить о решении конфликта только как об «обмене территориями» — несерьезно.