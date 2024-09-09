Лавров: Запад не хочет по-честному договориться по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Запад хочет стратегического поражения России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны не желают честно договариваться по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Запад не хочет договариваться по-честному по Украине», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, страны Запада желают только стратегического поражения России в украинском конфликте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не шутить с красными линиями России. По его мнению, Штаты не должны их переходить. Министр также подчеркнул, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны не желают честно договариваться по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, страны Запада желают только стратегического поражения России в украинском конфликте. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не шутить с красными линиями России. По его мнению, Штаты не должны их переходить. Министр также подчеркнул, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...