Общество Лавров: Запад не хочет по-честному договориться по Украине 09 сентября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил, что Запад хочет стратегического поражения России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны не желают честно договариваться по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, страны Запада желают только стратегического поражения России в украинском конфликте. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не шутить с красными линиями России. По его мнению, Штаты не должны их переходить. Министр также подчеркнул, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Западные страны не желают честно договариваться по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Запад не хочет договариваться по-честному по Украине», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, страны Запада желают только стратегического поражения России в украинском конфликте. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не шутить с красными линиями России. По его мнению, Штаты не должны их переходить. Министр также подчеркнул, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям