Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

04 сентября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Лаврова, США прекрасно знают, где проходят красные линии России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США осведомлены о красных линиях России, с которыми не стоит шутить. Штаты не должны их переходить, особенно в контексте возможных поставок крылатых ракет Украине для истребителей F-16, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Политик также выразил обеспокоенность тем, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией, что может привести к опасным последствиям. Министр подчеркнул, что такая позиция Вашингтона подрывает принципы стратегической стабильности, заложенные в советско-американских договоренностях и развитые позднее с Российской Федерацией. «Это ощущение взаимного сдерживания у них почему-то начинает пропадать. Это опасно», — отметил министр. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нацелен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну при участии НАТО. «Зеленский <…> намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — сказал министр в интервью для фильма «Мосты на Восток». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США осведомлены о красных линиях России, с которыми не стоит шутить. Штаты не должны их переходить, особенно в контексте возможных поставок крылатых ракет Украине для истребителей F-16, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Политик также выразил обеспокоенность тем, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией, что может привести к опасным последствиям. Министр подчеркнул, что такая позиция Вашингтона подрывает принципы стратегической стабильности, заложенные в советско-американских договоренностях и развитые позднее с Российской Федерацией. «Это ощущение взаимного сдерживания у них почему-то начинает пропадать. Это опасно», — отметил министр. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нацелен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну при участии НАТО. «Зеленский <…> намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — сказал министр в интервью для фильма «Мосты на Восток».