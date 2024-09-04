Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
По словам Сергея Лаврова, США прекрасно знают, где проходят красные линии России Фото:
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США осведомлены о красных линиях России, с которыми не стоит шутить. Штаты не должны их переходить, особенно в контексте возможных поставок крылатых ракет Украине для истребителей F-16, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Политик также выразил обеспокоенность тем, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией, что может привести к опасным последствиям. Министр подчеркнул, что такая позиция Вашингтона подрывает принципы стратегической стабильности, заложенные в советско-американских договоренностях и развитые позднее с Российской Федерацией.

«Это ощущение взаимного сдерживания у них почему-то начинает пропадать. Это опасно», — отметил министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нацелен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну при участии НАТО. «Зеленский <…> намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — сказал министр в интервью для фильма «Мосты на Восток».

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США осведомлены о красных линиях России, с которыми не стоит шутить. Штаты не должны их переходить, особенно в контексте возможных поставок крылатых ракет Украине для истребителей F-16, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Политик также выразил обеспокоенность тем, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с Россией, что может привести к опасным последствиям. Министр подчеркнул, что такая позиция Вашингтона подрывает принципы стратегической стабильности, заложенные в советско-американских договоренностях и развитые позднее с Российской Федерацией. «Это ощущение взаимного сдерживания у них почему-то начинает пропадать. Это опасно», — отметил министр. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нацелен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну при участии НАТО. «Зеленский <…> намерен отступить в сторону, и чтобы за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — сказал министр в интервью для фильма «Мосты на Восток».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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