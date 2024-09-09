Shot: Масляков оставил семье элитное наследство после смерти

09 сентября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Александр Масляков после смерти оставил своей семье дом на Рублевке, три иномарки, две квартиры в Москве и шесть компаний Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Легендарный ведущий КВН Александр Масляков после смерти оставил своей семье богатое наследство. Его семья владеет значительным имуществом, включая дорогостоящую недвижимость и автомобили, а также управляет несколькими компаниями, связанными с КВН. «Дом на Рублевке за полмиллиарда, две квартиры в центре, три дорогие иномарки и шесть компаний, связанных с КВН, — всем этим владеет семья умершего Александра Маслякова», — пишет telegram-канал Shot. Согласно данным канала, Масляков-старший с супругой владели особняком на Рублевке, который был приобретен в 2019 году почти за 380 миллионов рублей. Кроме того, на ведущего КВН и его жену Светлану зарегистрированы три дорогие автомобиля: «майбах» за 10 миллионов рублей, минивэн KIA и Range Rover. На всех машинах были номера с буквами КВН. Также в собственности семьи находятся две квартиры в центре Москвы. Сын бессменного ведущего КВН Александр Масляков-младший является единственным владельцем компании «АМиК», занимающейся производством КВН, и совладельцем других компаний, связанных с клубом. Важным активом стал также «Дом КВН» на Шереметьевской улице в Москве, руководит которым жена Маслякова-младшего Ангелина. Редакция URA.RU отправила запрос в ООО «ТТО «АМиК» по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил. Александр Масляков-старший скончался 8 сентября на 83 году жизни. Причиной его ухода из жизни стал неоперабельный рак легких. О жизни ведущего, слухах о тюрьме и пути к КВН — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков после смерти оставил своей семье богатое наследство. Его семья владеет значительным имуществом, включая дорогостоящую недвижимость и автомобили, а также управляет несколькими компаниями, связанными с КВН. «Дом на Рублевке за полмиллиарда, две квартиры в центре, три дорогие иномарки и шесть компаний, связанных с КВН, — всем этим владеет семья умершего Александра Маслякова», — пишет telegram-канал Shot. Согласно данным канала, Масляков-старший с супругой владели особняком на Рублевке, который был приобретен в 2019 году почти за 380 миллионов рублей. Кроме того, на ведущего КВН и его жену Светлану зарегистрированы три дорогие автомобиля: «майбах» за 10 миллионов рублей, минивэн KIA и Range Rover. На всех машинах были номера с буквами КВН. Также в собственности семьи находятся две квартиры в центре Москвы. Сын бессменного ведущего КВН Александр Масляков-младший является единственным владельцем компании «АМиК», занимающейся производством КВН, и совладельцем других компаний, связанных с клубом. Важным активом стал также «Дом КВН» на Шереметьевской улице в Москве, руководит которым жена Маслякова-младшего Ангелина. Редакция URA.RU отправила запрос в ООО «ТТО «АМиК» по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил. Александр Масляков-старший скончался 8 сентября на 83 году жизни. Причиной его ухода из жизни стал неоперабельный рак легких. О жизни ведущего, слухах о тюрьме и пути к КВН — в материале URA.RU.