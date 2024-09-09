В Тюменской области ищут пропавшую в Когалыме Кристину Семечеву: о 17-летней девочке ничего неизвестно с 24 августа, и, по словам поисковиков, она может находиться в соседнем с ХМАО регионе. Об этом сообщает тюменский поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание! Может находиться в Тюменской области! 24 августа в Когалыме (ХМАО) пропала 17-летняя Кристина Семечева. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на 112», — говорится в ориентировке поисковиков.
Рост девочки 160 сантиметров. У нее карие глаза и темно-русые волосы до плеч.
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