В Тюменской области ищут девочку из ХМАО, пропавшую больше двух недель назад. Фото

В Тюменской области ищут пропавшую в Когалыме девочку-подростка
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Кристина Семечева не выходит на связь больше двух недель (архивное фото)
Кристина Семечева не выходит на связь больше двух недель (архивное фото) Фото:

В Тюменской области ищут пропавшую в Когалыме Кристину Семечеву: о 17-летней девочке ничего неизвестно с 24 августа, и, по словам поисковиков, она может находиться в соседнем с ХМАО регионе. Об этом сообщает тюменский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание! Может находиться в Тюменской области! 24 августа в Когалыме (ХМАО) пропала 17-летняя Кристина Семечева. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на 112», — говорится в ориентировке поисковиков.

Рост девочки 160 сантиметров. У нее карие глаза и темно-русые волосы до плеч.

Девочка пропала 24 августа
Девочка пропала 24 августа
Фото:

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В Тюменской области ищут пропавшую в Когалыме Кристину Семечеву: о 17-летней девочке ничего неизвестно с 24 августа, и, по словам поисковиков, она может находиться в соседнем с ХМАО регионе. Об этом сообщает тюменский поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Может находиться в Тюменской области! 24 августа в Когалыме (ХМАО) пропала 17-летняя Кристина Семечева. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на 112», — говорится в ориентировке поисковиков. Рост девочки 160 сантиметров. У нее карие глаза и темно-русые волосы до плеч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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