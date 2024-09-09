«На грани хамства»: военком кошмарит свердловских чиновников за закрытыми дверями

Уже несколько недель свердловские чиновники, озадаченные привлечением добровольцев в ВС РФ, обсуждают жесткий управленческий стиль областного военкома Юрия Аксенова. По словам нескольких источников URA.RU, участвующих в совещаниях по теме, общение проходит на повышенных тонах.
«Присутствующим — прежде всего мэрам и их подчиненным — угрожают персональной ответственностью за невыполнение целевых показателей. Наиболее суров из начальников Аксенов. На грани хамства», — поделился один собеседников.
Другой источник в целом высказал такую же оценку, но уточнил, что до оскорблений не доходит. «Но общается Аксенов с госслужащими, как с рядовыми: „Да ты, да я тебя...“ И приправляет это все различными междометиями» — передал он. Корреспондент попросил пресс-службу свердловского военкомата о комментарии, ответ ожидается.
Аксенов возглавил региональный комиссариат в ноябре 2022 года — сразу после завершения частичной мобилизации. До этого он находился два года на аналогичной должности в республике Марий Эл. Офицер окончил Омское командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ, в разное время служил в Приволжско-Уральском (упразднен в 2010 году), Дальневосточном и Центральном военных округах.
Известно, что Свердловская область остается в числе аутсайдеров по набору контрактников для Минобороны РФ. О непростом положении впервые стало известно еще в апреле, на совещании, где выступал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. В середине лета губернатор Евгений Куйвашев сменил ответственного за проект. Им стал замгубернатора Василий Козлов, сменивший своего коллегу Азата Салихова. Источники URA.RU приводят несколько трактовок такого решения.
Обновлено в 22:05: в пресс-службе военкомата попросили обращаться за любыми комментариями в Центральный военный округ. Запрос в пресс-службу ЦВО также направлен.
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