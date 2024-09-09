Губернатор Куйвашев поменял ответственного за набор контрактников

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил нового ответственного за набор бойцов-контрактников в регионе. Вместо «силового» замгубернатора Азата Салихова тему, как стало известно URA.RU, курирует другой его зам — Василий Козлов. По данным агентства, именно он проводит еженедельные совещания.
«Козлов ведет эту работу с середины лета. На встречах с чиновниками (там также военком, прокуроры и представители других ведомств — прим. ред.) грозит персональными санкциями за невыполнение планов», — поделился один из собеседников.
Есть несколько версий, почему именно Козлов, а не, например, курирующий финансы и внутреннюю политику вице-губернатор Олег Чемезов, не проваливший ни одного проекта за годы работы в свердловском кабмине. Согласно первой, Куйвашев как опытный аппаратчик не заинтересован в чрезмерном усилении амбициозного подчиненного. Однако более популярно в кулуарах предположение, что Куйвашев Салихова и Чемезова (все они представляют большой «тюменский» политический клан) защищает, не поручая им сверхсложную задачу, выполнение которой на особом контроле у федерального центра. «Судьба Козлова губернатора беспокоит в меньшей степени», — объясняет наблюдатель интриги. Впрочем, непосредственный участник совещаний уверяет, что все прозаичнее: Козлову поручение дано лишь потому, что он курирует вопросы занятости населения.
Известно, что Свердловская область остается в числе аутсайдеров по набору добровольцев в ВС РФ. О непростом положении впервые стало известно еще в апреле, на совещании, где выступал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.
Козлов — выходец из среды силовиков — стал заместителем Куйвашева в январе 2022 года. До этого он на протяжении четырех лет руководил министерством международных и внешнеэкономических связей, а получив повышение, стал его курировать. В его зону ответственности также входят госжилстройнадзор и департамент по труду и занятости.
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