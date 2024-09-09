МО Румынии заявило о найденных обломках беспилотника РФ на границе с Украиной

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
МИД Румынии выступил с протестом против якобы нарушения Россией воздушного пространства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Румынии рядом с границей с Украиной были найдены обломки российского БПЛА. Такое заявление сделало румынское министерство обороны.

«Команды MApN в сотрудничестве со специалистами румынской разведки и МВД исследовали близость города Переправа уезда Тулча, откуда они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения для проведения экспертизы», — написали на сайте Минобороны Румынии. В ведомстве добавили, что рядом с городом Караорман также проведут исследования для обнаружения дронов.

Территории рядом с Переправой и Караорманом не заселены. При этом элементы инфраструктуры не были затронуты. МИД Румынии выступил с протестом против якобы нарушения Россией воздушного пространства страны.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что российский беспилотник был замечен в их воздушном пространстве во время атаки в ночь на 8 сентября. За движением БПЛА следили два самолета F-16.

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На территории Румынии рядом с границей с Украиной были найдены обломки российского БПЛА. Такое заявление сделало румынское министерство обороны. «Команды MApN в сотрудничестве со специалистами румынской разведки и МВД исследовали близость города Переправа уезда Тулча, откуда они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения для проведения экспертизы», — написали на сайте Минобороны Румынии. В ведомстве добавили, что рядом с городом Караорман также проведут исследования для обнаружения дронов. Территории рядом с Переправой и Караорманом не заселены. При этом элементы инфраструктуры не были затронуты. МИД Румынии выступил с протестом против якобы нарушения Россией воздушного пространства страны. Ранее Минобороны Румынии сообщило, что российский беспилотник был замечен в их воздушном пространстве во время атаки в ночь на 8 сентября. За движением БПЛА следили два самолета F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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