МО Румынии заявило о найденных обломках беспилотника РФ на границе с Украиной

09 сентября 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

МИД Румынии выступил с протестом против якобы нарушения Россией воздушного пространства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Румынии рядом с границей с Украиной были найдены обломки российского БПЛА. Такое заявление сделало румынское министерство обороны. «Команды MApN в сотрудничестве со специалистами румынской разведки и МВД исследовали близость города Переправа уезда Тулча, откуда они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения для проведения экспертизы», — написали на сайте Минобороны Румынии. В ведомстве добавили, что рядом с городом Караорман также проведут исследования для обнаружения дронов. Территории рядом с Переправой и Караорманом не заселены. При этом элементы инфраструктуры не были затронуты. МИД Румынии выступил с протестом против якобы нарушения Россией воздушного пространства страны. Ранее Минобороны Румынии сообщило, что российский беспилотник был замечен в их воздушном пространстве во время атаки в ночь на 8 сентября. За движением БПЛА следили два самолета F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Румынии рядом с границей с Украиной были найдены обломки российского БПЛА. Такое заявление сделало румынское министерство обороны. «Команды MApN в сотрудничестве со специалистами румынской разведки и МВД исследовали близость города Переправа уезда Тулча, откуда они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения для проведения экспертизы», — написали на сайте Минобороны Румынии. В ведомстве добавили, что рядом с городом Караорман также проведут исследования для обнаружения дронов. Территории рядом с Переправой и Караорманом не заселены. При этом элементы инфраструктуры не были затронуты. МИД Румынии выступил с протестом против якобы нарушения Россией воздушного пространства страны. Ранее Минобороны Румынии сообщило, что российский беспилотник был замечен в их воздушном пространстве во время атаки в ночь на 8 сентября. За движением БПЛА следили два самолета F-16.