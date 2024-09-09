В Нижнем Тагиле собрали автопоезда из мотоциклов и автомобилей УАЗ, оснащенных детекторами БПЛА, для отправки бойцам в зону спецоперации на Украине. Об этом в своем telagram-канале рассказал мэр Владислав Пинаев.
«Мотоциклы и автомобили УАЗ, оснащенные оборудованием для радиоэлектронной борьбы и детекторами беспилотных летательных аппаратов, запчасти, посылки бойцам и медикаменты для госпиталей», — написал Пинаев. Всего на фронт отправили три автопоезда.
Собирать помощь для российских солдат выступили горадминистрация, городской благотворительный фонд, МУП «Тагилдорстрой», а также десятки организаций и горожан. Глава Нижнего Тагила поблагодарил всех неравнодушных, отметив, что город продолжит работу в этом направлении.
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