Из Нижнего Тагила отправили автопоезда военной техники в зону СВО. Видео

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Техника оборудовали детекторами БПЛА (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле собрали автопоезда из мотоциклов и автомобилей УАЗ, оснащенных детекторами БПЛА, для отправки бойцам в зону спецоперации на Украине. Об этом в своем telagram-канале рассказал мэр Владислав Пинаев.

«Мотоциклы и автомобили УАЗ, оснащенные оборудованием для радиоэлектронной борьбы и детекторами беспилотных летательных аппаратов, запчасти, посылки бойцам и медикаменты для госпиталей», — написал Пинаев. Всего на фронт отправили три автопоезда.

Собирать помощь для российских солдат выступили горадминистрация, городской благотворительный фонд, МУП «Тагилдорстрой», а также десятки организаций и горожан. Глава Нижнего Тагила поблагодарил всех неравнодушных, отметив, что город продолжит работу в этом направлении.

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В Нижнем Тагиле собрали автопоезда из мотоциклов и автомобилей УАЗ, оснащенных детекторами БПЛА, для отправки бойцам в зону спецоперации на Украине. Об этом в своем telagram-канале рассказал мэр Владислав Пинаев. «Мотоциклы и автомобили УАЗ, оснащенные оборудованием для радиоэлектронной борьбы и детекторами беспилотных летательных аппаратов, запчасти, посылки бойцам и медикаменты для госпиталей», — написал Пинаев. Всего на фронт отправили три автопоезда. Собирать помощь для российских солдат выступили горадминистрация, городской благотворительный фонд, МУП «Тагилдорстрой», а также десятки организаций и горожан. Глава Нижнего Тагила поблагодарил всех неравнодушных, отметив, что город продолжит работу в этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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