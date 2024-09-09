Силовики ХМАО задержали подозреваемого в нападении на жителя Сургута на парковке

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Силовики задержали жителя Сургута, подозреваемого в избиении знакомого на парковке
Силовики задержали жителя Сургута, подозреваемого в избиении знакомого на парковке Фото:

В Сургуте (ХМАО) задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство коллеги на парковке. Он вместе с друзьями напал на знакомого, избил его и пытался увезти на автомобиле.

«Житель Сургута 1995 года рождения задержан по подозрению в покушении на убийство мужчины. По данным следствия, он совместно с другими лицами, находясь на автомобильной парковке в городском поселении Белый Яр Сургутского района, на фоне ранее произошедшего конфликта с потерпевшим, нанес мужчине удары руками и ногами в область головы и тела, а после этого пытался силой поместить потерпевшего в автомобиль», — сообщил следственный комитет по ХМАО на официальном сайте.

После избиения мужчина долго лечился в больнице. Адвокат потерпевшего рассказал следствию, что сотрудник полиции удалил запись избиения с телефона одного из участников драки до задержания подозреваемого. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и роль всех участников преступления.

Ранее URA.RU писало, что несколько человек жестко избили мужчину  на парковке в городе Сургуте. За пострадавшего вступилась «Русская община», а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под контроль. 

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В Сургуте (ХМАО) задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство коллеги на парковке. Он вместе с друзьями напал на знакомого, избил его и пытался увезти на автомобиле. «Житель Сургута 1995 года рождения задержан по подозрению в покушении на убийство мужчины. По данным следствия, он совместно с другими лицами, находясь на автомобильной парковке в городском поселении Белый Яр Сургутского района, на фоне ранее произошедшего конфликта с потерпевшим, нанес мужчине удары руками и ногами в область головы и тела, а после этого пытался силой поместить потерпевшего в автомобиль», — сообщил следственный комитет по ХМАО на официальном сайте. После избиения мужчина долго лечился в больнице. Адвокат потерпевшего рассказал следствию, что сотрудник полиции удалил запись избиения с телефона одного из участников драки до задержания подозреваемого. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и роль всех участников преступления. Ранее URA.RU писало, что несколько человек жестко избили мужчину  на парковке в городе Сургуте. За пострадавшего вступилась «Русская община», а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под контроль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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