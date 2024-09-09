Названа основная версия крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Самолет Алекс-251 в Подмосковье упал из-за отказа систем
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Авиация России. Пермь , ан 2, авиация, ан-2, самолет
Самолет разбился 9 сентября Фото:

Основной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье рассматривается отказ систем воздушного судна. Об этом сообщили в оперативных службах.

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Baza: пилотом разбившегося Ан-2 в Подмосковье был опытный летчик-испытатель «Суперджета»

«Отказ систем самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии „Алекс-251“ в Подмосковье», — сообщили в оперативных службах. Заявление приводит ТАСС.

Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино. Погибли два человека. СК возбудил уголовное дело. По данным Baza, одним из пилотов был опытный летчик-испытатель «Суперджета» Александр Иванов. В один из полетов летчик выполнил сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном.

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Основной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье рассматривается отказ систем воздушного судна. Об этом сообщили в оперативных службах. «Отказ систем самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии „Алекс-251“ в Подмосковье», — сообщили в оперативных службах. Заявление приводит ТАСС. Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино. Погибли два человека. СК возбудил уголовное дело. По данным Baza, одним из пилотов был опытный летчик-испытатель «Суперджета» Александр Иванов. В один из полетов летчик выполнил сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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