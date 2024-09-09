Названа основная версия крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Самолет Алекс-251 в Подмосковье упал из-за отказа систем

09 сентября 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Самолет разбился 9 сентября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Основной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье рассматривается отказ систем воздушного судна. Об этом сообщили в оперативных службах. Новость по теме Baza: пилотом разбившегося Ан-2 в Подмосковье был опытный летчик-испытатель «Суперджета» «Отказ систем самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии „Алекс-251“ в Подмосковье», — сообщили в оперативных службах. Заявление приводит ТАСС. Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино. Погибли два человека. СК возбудил уголовное дело. По данным Baza, одним из пилотов был опытный летчик-испытатель «Суперджета» Александр Иванов. В один из полетов летчик выполнил сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье рассматривается отказ систем воздушного судна. Об этом сообщили в оперативных службах. «Отказ систем самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии „Алекс-251“ в Подмосковье», — сообщили в оперативных службах. Заявление приводит ТАСС. Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино. Погибли два человека. СК возбудил уголовное дело. По данным Baza, одним из пилотов был опытный летчик-испытатель «Суперджета» Александр Иванов. В один из полетов летчик выполнил сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном.