Названа основная версия крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Основной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье рассматривается отказ систем воздушного судна. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Отказ систем самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии „Алекс-251“ в Подмосковье», — сообщили в оперативных службах. Заявление приводит ТАСС.
Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино. Погибли два человека. СК возбудил уголовное дело. По данным Baza, одним из пилотов был опытный летчик-испытатель «Суперджета» Александр Иванов. В один из полетов летчик выполнил сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном.
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