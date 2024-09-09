Baza: пилотом разбившегося Ан-2 в Подмосковье был опытный летчик-испытатель «Суперджета»

Упавшим в Подмосковье самолетом управлял летчик, сделавший бочку на «Суперджете»
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Опытный летчик-испытатель Александр Иванов, испытывавший "Суперджет" разбился при крушении Ан-2, сообщили в telegram-каналах
Опытный летчик-испытатель Александр Иванов, испытывавший "Суперджет" разбился при крушении Ан-2, сообщили в telegram-каналах Фото:

При крушении самолета в Подмосковье погибли два пилота, одним из которых оказался опытный летчик Александр Иванов. Ранее, на протяжении 12 лет, он испытывал «Суперджет», первый в России постсоветский самолет. Эту информацию передали telegram-каналы. 

«В Подмосковье погиб летчик-испытатель „Суперджета“, который смог выполнить „бочку“ на пассажирском лайнере. Он разбился на уникальном самолете-амфибии», — сообщили в telegram-канале Baza.

По их данным, в течение 33 лет Иванов управлял различными судами, включая легкие сельскохозяйственные самолеты и истребители четвертого поколения. Всего он освоил 25 моделей. Испытания лайнера «Суперджет» Иванов проводил 12 лет, в ходе которых он совершил 866 полетов. В качестве пилота-испытателя, Иванов даже выполнил на «Суперджете» сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном.

В канале подчеркнули, что в последние годы Иванов занимался испытаниями легкой и малой авиации. В частности, он испытывал уникальный в своем роде самолет-амфибию «Алекс-251». Во время одного из испытательных вылетов самолет и разбился. Вместе с Ивановым погиб главный создатель этого самолета-амфибии — Алексей Танцырев. Об этом сообщает 360.ru

Ранее стало известно, что в кукурузное поле около населенного пункта Ватулино упал самолет-кукурузник Ан-2. Впоследствии было уточнено, что разбился именно «Алекс-251». Предварительной причиной крушения назвали неисправность мотора.

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При крушении самолета в Подмосковье погибли два пилота, одним из которых оказался опытный летчик Александр Иванов. Ранее, на протяжении 12 лет, он испытывал «Суперджет», первый в России постсоветский самолет. Эту информацию передали telegram-каналы.  «В Подмосковье погиб летчик-испытатель „Суперджета“, который смог выполнить „бочку“ на пассажирском лайнере. Он разбился на уникальном самолете-амфибии», — сообщили в telegram-канале Baza. По их данным, в течение 33 лет Иванов управлял различными судами, включая легкие сельскохозяйственные самолеты и истребители четвертого поколения. Всего он освоил 25 моделей. Испытания лайнера «Суперджет» Иванов проводил 12 лет, в ходе которых он совершил 866 полетов. В качестве пилота-испытателя, Иванов даже выполнил на «Суперджете» сложный пилотажный маневр — бочку, перевернув самолет вверх дном. В канале подчеркнули, что в последние годы Иванов занимался испытаниями легкой и малой авиации. В частности, он испытывал уникальный в своем роде самолет-амфибию «Алекс-251». Во время одного из испытательных вылетов самолет и разбился. Вместе с Ивановым погиб главный создатель этого самолета-амфибии — Алексей Танцырев. Об этом сообщает 360.ru.  Ранее стало известно, что в кукурузное поле около населенного пункта Ватулино упал самолет-кукурузник Ан-2. Впоследствии было уточнено, что разбился именно «Алекс-251». Предварительной причиной крушения назвали неисправность мотора.
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