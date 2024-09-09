Месторождение золота с разработкой на конец 2024 года продается в Челябинской области за 299 000 000 рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«[Продам] месторождение золота [за] 299 000 000 рублей. Расположение: Челябинская область. Проект на разработку — конец 2024 года», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Точное местоположение объекта не указано. Но указано, что запасы составляют 160 килограмм. Продавцом является Национальная геологическая компания, которая специализируется в сфере недропользования, отмечается в объявлении.
Предприятие по добыче рассыпного золота ранее вошло в число самых дорогих бизнесов, готовых к продаже в Челябинской области. Стоимость объекта в мае 2024 года составляла 295 миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».
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