09 сентября 2024

В Челябинской области продается месторождение золота за 300 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Запасы золота составляют 160 кг, говорится в объявлении (архивное фото) Фото:

Месторождение золота с разработкой на конец 2024 года продается в Челябинской области за 299 000 000 рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«[Продам] месторождение золота [за] 299 000 000 рублей. Расположение: Челябинская область. Проект на разработку — конец 2024 года», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Точное местоположение объекта не указано. Но указано, что запасы составляют 160 килограмм. Продавцом является Национальная геологическая компания, которая специализируется в сфере недропользования, отмечается в объявлении.

Предприятие по добыче рассыпного золота ранее вошло в число самых дорогих бизнесов, готовых к продаже в Челябинской области. Стоимость объекта в мае 2024 года составляла 295 миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

Точное местоположение объекта не указано
Точное местоположение объекта не указано

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Месторождение золота с разработкой на конец 2024 года продается в Челябинской области за 299 000 000 рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продам] месторождение золота [за] 299 000 000 рублей. Расположение: Челябинская область. Проект на разработку — конец 2024 года», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Точное местоположение объекта не указано. Но указано, что запасы составляют 160 килограмм. Продавцом является Национальная геологическая компания, которая специализируется в сфере недропользования, отмечается в объявлении. Предприятие по добыче рассыпного золота ранее вошло в число самых дорогих бизнесов, готовых к продаже в Челябинской области. Стоимость объекта в мае 2024 года составляла 295 миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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