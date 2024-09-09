На Украине переиздадут учебники с картой страны без Крыма

Издательство «Литера» объявило об отзыве учебников для семиклассников с картой Украины без Крыма. Учебные материалы будут перепечатаны за счет издательства.
«Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения», — сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на слова представителей издательства «Литера». В ответ на произошедшее издательство приняло меры, уволив главного дизайнера и вынеся выговоры другим сотрудникам.
Депутат Верховной рады София Федина ранее выразила недовольство по поводу учебника, одобренного министерством образования и науки Украины, где была изображена страна без Республики Крым в составе. Полуостров вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение проголосовало абсолютное большинство жителей республики. Украина, однако, не признает вхождение полуострова в состав России.
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