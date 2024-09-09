09 сентября 2024

На Украине переиздадут учебники с картой страны без Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам голосования
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам голосования Фото:

Издательство «Литера» объявило об отзыве учебников для семиклассников с картой Украины без Крыма. Учебные материалы будут перепечатаны за счет издательства.

«Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения», — сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на слова представителей издательства «Литера». В ответ на произошедшее издательство приняло меры, уволив главного дизайнера и вынеся выговоры другим сотрудникам.

Депутат Верховной рады София Федина ранее выразила недовольство по поводу учебника, одобренного министерством образования и науки Украины, где была изображена страна без Республики Крым в составе. Полуостров вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение проголосовало абсолютное большинство жителей республики. Украина, однако, не признает вхождение полуострова в состав России.

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Издательство «Литера» объявило об отзыве учебников для семиклассников с картой Украины без Крыма. Учебные материалы будут перепечатаны за счет издательства. «Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения», — сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на слова представителей издательства «Литера». В ответ на произошедшее издательство приняло меры, уволив главного дизайнера и вынеся выговоры другим сотрудникам. Депутат Верховной рады София Федина ранее выразила недовольство по поводу учебника, одобренного министерством образования и науки Украины, где была изображена страна без Республики Крым в составе. Полуостров вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение проголосовало абсолютное большинство жителей республики. Украина, однако, не признает вхождение полуострова в состав России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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