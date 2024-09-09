Экс-гендиректор ЧЭМК Антипов требует от приставов вернуть ему единственное жилье

10 сентября 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Первое заседание по заявлению Архипова состоится 13 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Экс-владелец группы ЧЭМК Юрий Антипов требует от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) снять арест с его коттеджа в Челябинске. Как указывает Антипов в иске, это его единственный дом, пригодный для проживания. «Антипов Юрий Васильевич просит признать незаконными действия по обращению взыскания на жилой дом, принадлежащий ему на праве собственности и являющийся для него единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в документах арбитражного суда Челябинской области. Первое заседание состоится 13 сентября. Согласно кадастровому номеру, указанному в судебных данных, коттедж Антипова находится недалеко от Изумрудного карьера на АМЗ. Обеспечительные меры на дом, а также на иное имущество бизнесмена и его семьи наложены в рамках национализации ЧЭМК. Активы Челябинского электрометаллургического комбината переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Соответствующее решение принял арбитражный суд Свердловской области. Этот же суд постановил взыскать с семьи Антиповых 25,8 миллиардов рублей для покрытия убытков, нанесенных государству. В арбитражном суде Челябинской области рассматривается процесс об изъятии у Антипова десяти земельных участков. Ранее в суд на приставов подала жена Юрия Антипова, Людмила. Затем подал в суд он сам. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-владелец группы ЧЭМК Юрий Антипов требует от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) снять арест с его коттеджа в Челябинске. Как указывает Антипов в иске, это его единственный дом, пригодный для проживания. «Антипов Юрий Васильевич просит признать незаконными действия по обращению взыскания на жилой дом, принадлежащий ему на праве собственности и являющийся для него единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в документах арбитражного суда Челябинской области. Первое заседание состоится 13 сентября. Согласно кадастровому номеру, указанному в судебных данных, коттедж Антипова находится недалеко от Изумрудного карьера на АМЗ. Обеспечительные меры на дом, а также на иное имущество бизнесмена и его семьи наложены в рамках национализации ЧЭМК. Активы Челябинского электрометаллургического комбината переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Соответствующее решение принял арбитражный суд Свердловской области. Этот же суд постановил взыскать с семьи Антиповых 25,8 миллиардов рублей для покрытия убытков, нанесенных государству. В арбитражном суде Челябинской области рассматривается процесс об изъятии у Антипова десяти земельных участков. Ранее в суд на приставов подала жена Юрия Антипова, Людмила. Затем подал в суд он сам. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.