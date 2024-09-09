09 сентября 2024

РБК: при крушении самолета под Москвой погиб один из его создателей

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Самолет разбился 9 сентября
Самолет разбился 9 сентября Фото:

В авиаинциденте на территории Подмосковья погиб один из создателей самолета-амфибии «Алекс-251» Алексей Танцырев. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«При крушении в Подмосковье самолета погиб Алексей Танцырев», — на сообщение прокуратуры ссылается РБК. В ведомстве также подтвердили информацию о смерти летчика-испытателя Александра Иванова. 

Разбившийся легкомоторный самолет взлетел внезапно, отмечает телеканал 360. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, пишет «Национальная служба новостей». Основная версия падения — отказ систем судна, передает RT.

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В авиаинциденте на территории Подмосковья погиб один из создателей самолета-амфибии «Алекс-251» Алексей Танцырев. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. «При крушении в Подмосковье самолета погиб Алексей Танцырев», — на сообщение прокуратуры ссылается РБК. В ведомстве также подтвердили информацию о смерти летчика-испытателя Александра Иванова.  Разбившийся легкомоторный самолет взлетел внезапно, отмечает телеканал 360. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, пишет «Национальная служба новостей». Основная версия падения — отказ систем судна, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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