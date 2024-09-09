РБК: при крушении самолета под Москвой погиб один из его создателей

В авиаинциденте на территории Подмосковья погиб один из создателей самолета-амфибии «Алекс-251» Алексей Танцырев. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«При крушении в Подмосковье самолета погиб Алексей Танцырев», — на сообщение прокуратуры ссылается РБК. В ведомстве также подтвердили информацию о смерти летчика-испытателя Александра Иванова.
Разбившийся легкомоторный самолет взлетел внезапно, отмечает телеканал 360. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, пишет «Национальная служба новостей». Основная версия падения — отказ систем судна, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.