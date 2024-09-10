Пермяк 14 дней защищал захваченные опорные пункты ВСУ, получив ранение. Фото

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Атаки неприятеля не дали результатов
Атаки неприятеля не дали результатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гвардии сержант Григорий Хорьков из Чусовского округа Пермского края в составе штурмовой группы захватил два «опроника» ВСУ. Занятые позиции удалось удерживать в течение двух недель. При этом пермяк получил ранение и отказался от эвакуации, сообщили URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Григорий Хорьков в составе штурмовой группы захватил два опорных пункта, закрепился и успешно отбивал контратаки боевиков ВСУ. На протяжении 14 дней, получив ранение и отказавшись от эвакуации, он вместе со штурмовыми группами продолжал выполнять боевые задачи», — рассказали прикамские ветераны.

Хорьков лично ликвидировал трех боевиков и уничтожил четыре беспилотника противника. Бои проходили в селе Желанное (ДНР). По данным Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден 21 августа.

Ранее URA.RU писало о штурмовике из Чайковского Александре Старикове. Он вместе с группой мотострелков в течение семи часов удерживал лесополосу, отбитую у противника в зоне проведения спецоперации.

Григорий Хорьков пополнил ряды ВС РФ в октябре 2022 года
Григорий Хорьков пополнил ряды ВС РФ в октябре 2022 года
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Гвардии сержант Григорий Хорьков из Чусовского округа Пермского края в составе штурмовой группы захватил два «опроника» ВСУ. Занятые позиции удалось удерживать в течение двух недель. При этом пермяк получил ранение и отказался от эвакуации, сообщили URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Григорий Хорьков в составе штурмовой группы захватил два опорных пункта, закрепился и успешно отбивал контратаки боевиков ВСУ. На протяжении 14 дней, получив ранение и отказавшись от эвакуации, он вместе со штурмовыми группами продолжал выполнять боевые задачи», — рассказали прикамские ветераны. Хорьков лично ликвидировал трех боевиков и уничтожил четыре беспилотника противника. Бои проходили в селе Желанное (ДНР). По данным Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден 21 августа. Ранее URA.RU писало о штурмовике из Чайковского Александре Старикове. Он вместе с группой мотострелков в течение семи часов удерживал лесополосу, отбитую у противника в зоне проведения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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