Гвардии сержант Григорий Хорьков из Чусовского округа Пермского края в составе штурмовой группы захватил два «опроника» ВСУ. Занятые позиции удалось удерживать в течение двух недель. При этом пермяк получил ранение и отказался от эвакуации, сообщили URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Григорий Хорьков в составе штурмовой группы захватил два опорных пункта, закрепился и успешно отбивал контратаки боевиков ВСУ. На протяжении 14 дней, получив ранение и отказавшись от эвакуации, он вместе со штурмовыми группами продолжал выполнять боевые задачи», — рассказали прикамские ветераны.
Хорьков лично ликвидировал трех боевиков и уничтожил четыре беспилотника противника. Бои проходили в селе Желанное (ДНР). По данным Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден 21 августа.
Ранее URA.RU писало о штурмовике из Чайковского Александре Старикове. Он вместе с группой мотострелков в течение семи часов удерживал лесополосу, отбитую у противника в зоне проведения спецоперации.
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