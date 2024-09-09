09 сентября 2024

Собянин сообщил о попытке ВСУ ударить по Москве

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Согласно сообщению Собянина, пострадавших в результате атаки нет
Согласно сообщению Собянина, пострадавших в результате атаки нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать беспилотником Москву, летательный аппарат был сбит в городском округе Люберцы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно сообщению мэра, на месте падения обломков нет, также нет и пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб.

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ВСУ пытались атаковать беспилотником Москву, летательный аппарат был сбит в городском округе Люберцы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно сообщению мэра, на месте падения обломков нет, также нет и пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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