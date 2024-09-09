Собянин сообщил о попытке ВСУ ударить по Москве

Согласно сообщению Собянина, пострадавших в результате атаки нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ пытались атаковать беспилотником Москву, летательный аппарат был сбит в городском округе Люберцы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно сообщению мэра, на месте падения обломков нет, также нет и пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб.
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