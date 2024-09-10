Собянин: обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Раменском

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Собянин заявил, что обошлось без пострадавших
Собянин заявил, что обошлось без пострадавших Фото:
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В Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА, летевших на Москву. Обломки летательных аппаратов упали на территории частного домовладения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно сообщению мэра, пострадавших после атаки нет.

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В Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА, летевших на Москву. Обломки летательных аппаратов упали на территории частного домовладения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно сообщению мэра, пострадавших после атаки нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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