Собянин: обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Раменском

Собянин заявил, что обошлось без пострадавших
новость из сюжетаПри атаке ВСУ на Московскую область погиб ребенок 10 сентября 2024
В Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА, летевших на Москву. Обломки летательных аппаратов упали на территории частного домовладения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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«Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно сообщению мэра, пострадавших после атаки нет.
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