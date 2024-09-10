Регионы «тюменской матрешки» вошли в топ по развитию мини-футбола

ХМАО, ЯНАО и Тюменская область вошли в топ-20 регионов по развитию мини-футбола. При этом Югра стала лидером в РФ, Ямал занял 17-место, а Тюменская область на 8-м месте. Статистика опубликована на сайте Ассоциации мини-футбола России.
«ХМАО-Югра сохранил первую позицию в рейтинге регионов по развитию мини-футбола. ЯНАО перешел в приоритетный уровень и занял 17-ю строчку. Тюменская область — на восьмом месте», — говорится в сообщении.
Рейтинг составлен по итогам сезона 2023-2024 годов. По итогам подсчетов формируется три группы регионов: начальный уровень, развивающийся и приоритетный.
Более сотни детей этим летом Когалыма получили возможность тренироваться у легенд «Спартака». Ребята стали участниками совместного проекта компании «ЛУКОЙЛ» и Академии «Спартак» имени Федора Черенкова. Спортивная смена продолжалась в течение трех недель.
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