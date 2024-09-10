Охваченные пламенем этажи дома после атаки БПЛА в Раменском попали на видео

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В Раменском после атаки БПЛА горит дом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Огонь захватил сразу несколько этажей жилого дома после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Кадры с места прилета дрона в жилой дом в Подмосковье — горит сразу два этажа», — об этом сообщил telegram-канал Readovka.

Ранее глава Подмосковья Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА. Погиб девятилетний ребенок. Кроме того, по сообщениям местных жителей, отбивание атаки продолжается.

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Огонь захватил сразу несколько этажей жилого дома после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщают telegram-каналы. «Кадры с места прилета дрона в жилой дом в Подмосковье — горит сразу два этажа», — об этом сообщил telegram-канал Readovka. Ранее глава Подмосковья Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА. Погиб девятилетний ребенок. Кроме того, по сообщениям местных жителей, отбивание атаки продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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