Охваченные пламенем этажи дома после атаки БПЛА в Раменском попали на видео

В Раменском после атаки БПЛА горит дом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Огонь захватил сразу несколько этажей жилого дома после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Кадры с места прилета дрона в жилой дом в Подмосковье — горит сразу два этажа», — об этом сообщил telegram-канал Readovka.
Ранее глава Подмосковья Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА. Погиб девятилетний ребенок. Кроме того, по сообщениям местных жителей, отбивание атаки продолжается.
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