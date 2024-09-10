Охваченные пламенем этажи дома после атаки БПЛА в Раменском попали на видео

10 сентября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Раменском после атаки БПЛА горит дом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огонь захватил сразу несколько этажей жилого дома после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщают telegram-каналы. «Кадры с места прилета дрона в жилой дом в Подмосковье — горит сразу два этажа», — об этом сообщил telegram-канал Readovka. Ранее глава Подмосковья Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА. Погиб девятилетний ребенок. Кроме того, по сообщениям местных жителей, отбивание атаки продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Огонь захватил сразу несколько этажей жилого дома после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщают telegram-каналы. «Кадры с места прилета дрона в жилой дом в Подмосковье — горит сразу два этажа», — об этом сообщил telegram-канал Readovka. Ранее глава Подмосковья Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА. Погиб девятилетний ребенок. Кроме того, по сообщениям местных жителей, отбивание атаки продолжается.