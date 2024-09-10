Появились кадры попадания еще одного беспилотника по дому в Раменском районе

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Обломки беспилотника рухнули на территорию жилого дома в Раменском Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Еще один украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в Раменском районе Московской области. На этот раз инцидент произошел в деревне Прудки. Об этом сообщает Mash.

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«Дрон ВСУ упал рядом с частным жилым домом в деревне Прудки Раменского района Московской области. <…> Он рухнул в лес за постройкой», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления очевидцев. Отмечается, что в результате этой атаки никто не пострадал.

ВСУ за ночь выпустили порядка 70 дронов по РФ. Более шести дронов были зафиксированы в Московской области. В результате атаки на жилой дом в Раменском погибла женщина, рассказал глава области Андрей Воробьев. URA.RU приводит онлайн-трансляцию.

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Еще один украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в Раменском районе Московской области. На этот раз инцидент произошел в деревне Прудки. Об этом сообщает Mash. «Дрон ВСУ упал рядом с частным жилым домом в деревне Прудки Раменского района Московской области. <…> Он рухнул в лес за постройкой», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления очевидцев. Отмечается, что в результате этой атаки никто не пострадал. ВСУ за ночь выпустили порядка 70 дронов по РФ. Более шести дронов были зафиксированы в Московской области. В результате атаки на жилой дом в Раменском погибла женщина, рассказал глава области Андрей Воробьев. URA.RU приводит онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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