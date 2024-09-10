Появились кадры попадания еще одного беспилотника по дому в Раменском районе

10 сентября 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Еще один украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в Раменском районе Московской области. На этот раз инцидент произошел в деревне Прудки. Об этом сообщает Mash. «Дрон ВСУ упал рядом с частным жилым домом в деревне Прудки Раменского района Московской области. <…> Он рухнул в лес за постройкой», — передают авторы канала. Они ссылаются на заявления очевидцев. Отмечается, что в результате этой атаки никто не пострадал. ВСУ за ночь выпустили порядка 70 дронов по РФ. Более шести дронов были зафиксированы в Московской области. В результате атаки на жилой дом в Раменском погибла женщина, рассказал глава области Андрей Воробьев. URA.RU приводит онлайн-трансляцию.