При атаке БПЛА в Подмосковье погиб ребенок: что известно к этому часу

Губернатор Подмосковья Воробьев: ребенок погиб в результате атаки БПЛА
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БПЛА ВСУ нанес удар, в результате которого погиб 9-летний ребенок в Раменском
БПЛА ВСУ нанес удар, в результате которого погиб 9-летний ребенок в Раменском Фото:
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При атаке ВСУ на Московскую область погиб ребенок 10 сентября 2024

В ночь на 10 сентября в Раменском в Московской области в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребенок. Несколько многоквартирных домов пострадали от обстрела, начались пожары. URA.RU в своем материале рассказывает подробности случившегося.

Гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском

Девятилетний ребенок погиб во время атаки БПЛА по жилому дому в Раменском. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

Попадание БПЛА в дом на Высоковольтной улице

Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все экстренные службы. Есть один пострадавший.

После атаки беспилотника возник пожар
После атаки беспилотника возник пожар
Фото:

Эвакуация жителей

Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского. Также людей разместили в школе на ул. Высоковольтной.

Сбитые БПЛА

Всего этой ночью системы ПВО сбили 14 беспилотников. Инциденты зафиксированы в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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В ночь на 10 сентября в Раменском в Московской области в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребенок. Несколько многоквартирных домов пострадали от обстрела, начались пожары. URA.RU в своем материале рассказывает подробности случившегося. Гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском Девятилетний ребенок погиб во время атаки БПЛА по жилому дому в Раменском. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Попадание БПЛА в дом на Высоковольтной улице Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все экстренные службы. Есть один пострадавший. Эвакуация жителей Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского. Также людей разместили в школе на ул. Высоковольтной. Сбитые БПЛА Всего этой ночью системы ПВО сбили 14 беспилотников. Инциденты зафиксированы в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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