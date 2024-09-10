При атаке БПЛА в Подмосковье погиб ребенок: что известно к этому часу

В ночь на 10 сентября в Раменском в Московской области в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребенок. Несколько многоквартирных домов пострадали от обстрела, начались пожары. URA.RU в своем материале рассказывает подробности случившегося.
Гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском
Девятилетний ребенок погиб во время атаки БПЛА по жилому дому в Раменском. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.
Попадание БПЛА в дом на Высоковольтной улице
Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все экстренные службы. Есть один пострадавший.
Эвакуация жителей
Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского. Также людей разместили в школе на ул. Высоковольтной.
Сбитые БПЛА
Всего этой ночью системы ПВО сбили 14 беспилотников. Инциденты зафиксированы в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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