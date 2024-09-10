URA.RU публикует кадры пожара в Жуковском аэропорту после атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали аэропорт "Жуковский"
URA.RU представляет кадры пожара, возникшего в аэропорту «Жуковский» после атаки беспилотников ВСУ. На фото и видео, полученных от наших читателей, отчетливо видно возгорание, возникшее от обломков на взлетно-посадочной полосе.
Место возгорания на взлетно-посадочной полосе в "Жуковском"
Ночью, 10 сентября, ВСУ предприняли массированную атаку по территории России, применив не менее 70 беспилотников. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.