URA.RU публикует кадры пожара в Жуковском аэропорту после атаки БПЛА

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Беспилотники ВСУ атаковали аэропорт "Жуковский"
Беспилотники ВСУ атаковали аэропорт "Жуковский" Фото:

URA.RU представляет кадры пожара, возникшего в аэропорту «Жуковский» после атаки беспилотников ВСУ. На фото и видео, полученных от наших читателей, отчетливо видно возгорание, возникшее от обломков на взлетно-посадочной полосе.

Место возгорания на взлетно-посадочной полосе в "Жуковском"
Место возгорания на взлетно-посадочной полосе в "Жуковском"
Фото:

Ночью, 10 сентября, ВСУ предприняли массированную атаку по территории России, применив не менее 70 беспилотников. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.

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URA.RU представляет кадры пожара, возникшего в аэропорту «Жуковский» после атаки беспилотников ВСУ. На фото и видео, полученных от наших читателей, отчетливо видно возгорание, возникшее от обломков на взлетно-посадочной полосе. Ночью, 10 сентября, ВСУ предприняли массированную атаку по территории России, применив не менее 70 беспилотников. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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