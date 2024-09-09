В Екатеринбурге массово задерживают рейсы после атаки на Жуковский аэропорт. Скрин

10 сентября 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Часть рейсов перенесли из-за атаки БПЛА Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 10 сентября задерживают вылет семи рейсов после атаки дронов ВСУ на аэропорт Жуковский (Московская область). Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-422 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в столицу (аэропорт Жуковский) задержан с 05:55 до 10:15. Вылет рейса U6-272 «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово) перенесли с 09:30 до 10:00, судно «Аэрофлота» рейса SU-1437 задерживается с 08:20 до 10:10 (Шереметьево). В Кольцово также задерживаются еще четыре рейса: WZ-1069 в Казань с 08:50 до 10:05, WZ-2029 в Нижний Новгород с 09:15 до 10:30, WZ-1033 в Самару с 09:25 до 11:30 и WZ-1025 в Уфу с 09:05 до 14:05. Причина переноса вылетов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что ограничения введены из-за временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла. Пресс-служба «Аэрофлота» отмечает, что вылет задержан в связи с поздним прилетом самолета из Москвы по причине неблагоприятных погодных условий. Ночью, 10 сентября, ВСУ предприняли массированную атаку по территории России, применив не менее 70 беспилотников. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 10 сентября задерживают вылет семи рейсов после атаки дронов ВСУ на аэропорт Жуковский (Московская область). Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-422 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в столицу (аэропорт Жуковский) задержан с 05:55 до 10:15. Вылет рейса U6-272 «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово) перенесли с 09:30 до 10:00, судно «Аэрофлота» рейса SU-1437 задерживается с 08:20 до 10:10 (Шереметьево). В Кольцово также задерживаются еще четыре рейса: WZ-1069 в Казань с 08:50 до 10:05, WZ-2029 в Нижний Новгород с 09:15 до 10:30, WZ-1033 в Самару с 09:25 до 11:30 и WZ-1025 в Уфу с 09:05 до 14:05. Причина переноса вылетов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что ограничения введены из-за временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла. Пресс-служба «Аэрофлота» отмечает, что вылет задержан в связи с поздним прилетом самолета из Москвы по причине неблагоприятных погодных условий. Ночью, 10 сентября, ВСУ предприняли массированную атаку по территории России, применив не менее 70 беспилотников. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.