Во Внуково и Домодедово ввели ограничения после атаки БПЛА

Аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы

10 сентября 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Домодедово ввело временные ограничения в работе в связи с атакой дронов ВСУ, отметили в Росавиации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (находится на территории района Наркомвод города Жуковского, в 36 километрах от центра Москвы) введены временные ограничения в работе в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Об этом рассказали в Росавиации. «На работу трех аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения», — написали представители Росавиации в telegram-канале. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Экипажи судов и сотрудники аэропортов принимают все соответствующие меры безопасности. Ночью Киев запустил около 70 беспилотников по России. Только в Подмосковье упали 14 дронов. В Раменском были повреждены два жилых дома. Есть погибшие. Сообщалось также о падении беспилотника на взлетно-посадочную полосу в Жуковском. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (находится на территории района Наркомвод города Жуковского, в 36 километрах от центра Москвы) введены временные ограничения в работе в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Об этом рассказали в Росавиации. «На работу трех аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения», — написали представители Росавиации в telegram-канале. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Экипажи судов и сотрудники аэропортов принимают все соответствующие меры безопасности. Ночью Киев запустил около 70 беспилотников по России. Только в Подмосковье упали 14 дронов. В Раменском были повреждены два жилых дома. Есть погибшие. Сообщалось также о падении беспилотника на взлетно-посадочную полосу в Жуковском. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.