Во Внуково и Домодедово ввели ограничения после атаки БПЛА

Аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы
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Аэроэкспресс, клипарт. Москва, аэропорт, такси, домодедово, таксисты
Домодедово ввело временные ограничения в работе в связи с атакой дронов ВСУ, отметили в Росавиации Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (находится на территории района Наркомвод города Жуковского, в 36 километрах от центра Москвы) введены временные ограничения в работе в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Об этом рассказали в Росавиации.

«На работу трех аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения», — написали представители Росавиации в telegram-канале. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Экипажи судов и сотрудники аэропортов принимают все соответствующие меры безопасности.

Ночью Киев запустил около 70 беспилотников по России. Только в Подмосковье упали 14 дронов. В Раменском были повреждены два жилых дома. Есть погибшие. Сообщалось также о падении беспилотника на взлетно-посадочную полосу в Жуковском. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.

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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (находится на территории района Наркомвод города Жуковского, в 36 километрах от центра Москвы) введены временные ограничения в работе в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Об этом рассказали в Росавиации. «На работу трех аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения», — написали представители Росавиации в telegram-канале. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Экипажи судов и сотрудники аэропортов принимают все соответствующие меры безопасности. Ночью Киев запустил около 70 беспилотников по России. Только в Подмосковье упали 14 дронов. В Раменском были повреждены два жилых дома. Есть погибшие. Сообщалось также о падении беспилотника на взлетно-посадочную полосу в Жуковском. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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