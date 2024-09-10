Свердловский военный скончался при ДТП в Челябинской области

10 сентября 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Военный не справился с управлением на дороге между Миассом и Чебаркулем и врезался в дерево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий из военной части Екатеринбурга (Свердловская область) скончался в ДТП на дороге между Миассом и Чебаркулем Челябинской области. В пресс-службе ГАИ региона сообщили, что он не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. «9 сентября на восьмом километре автодороги „Миасс-Чебаркуль“ водитель, управляя автомобилем „Лада Приора“, по предварительным данным, не справился с управлением совершил съезд в правый кювет, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. На момент гибели военному было 20 лет. Он служил в одной из воинских частей, дислоцирующихся в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из военной части Екатеринбурга (Свердловская область) скончался в ДТП на дороге между Миассом и Чебаркулем Челябинской области. В пресс-службе ГАИ региона сообщили, что он не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. «9 сентября на восьмом километре автодороги „Миасс-Чебаркуль“ водитель, управляя автомобилем „Лада Приора“, по предварительным данным, не справился с управлением совершил съезд в правый кювет, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. На момент гибели военному было 20 лет. Он служил в одной из воинских частей, дислоцирующихся в Екатеринбурге.