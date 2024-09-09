Свердловского депутата-убийцу, уехавшего на СВО, заметили дома

В поселке Красногвардейский Артемовского городского округа заметили бывшего депутата местной думы Геннадия Виноградова, осужденного на 15 лет за создание организованной преступной группировки убийц и мошенников. Эту информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил осведомленный источник. Впрочем, в частных беседах близкие ее опровергают.
«Он вернулся со спецоперации, куда ушел из колонии, и сейчас находится дома — в поселке Красногвардейском», — поделился один собеседник. По другой версии, которую транслирует окружение Виноградова, он все еще находится на СВО и когда приедет, непонятно.
Виноградова осудили в октябре 2022 года. Вместе с ним к лишению свободы приговорили его сына Романа. Обоих признали виновными в серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Как удалось доказать следствию, бывший депутат создал ОПГ, которая действовала с 1994 по 2021 год. В 2003 году, по версии силовиков, ОПГ Виноградова убила бизнесмена Андрея Буксина, влиятельность которого составляла конкуренцию авторитету Виноградову-старшему.
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