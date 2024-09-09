09 сентября 2024

Самолеты «Уральских авиалиний» совершили экстренные посадки из-за атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ural airlines, авиакомпания уральские авиалинии, ra73832
Воздушные судна должны были сесть в Домодедово Фото:

Пять самолетов «Уральских авиалиний», летевших в столицу, вынужденно посадили на запасные аэродромы из-за закрытия части воздушного пространства московских аэропортов после атаки ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолетов авиакомпании „Уральские авиалинии“, вынужденно приземлились на запасные аэродромы. Это рейсы: U6-242, U6-6006, U6-462, U6-2772, U6-2710», — следует из сообщения. Каждый из самолетов должен был приземлиться в Домодедово.

Ранее URA.RU сообщало о массовой задержке рейсов в аэропорту Кольцово. Из Екатеринбурга перенесли вылеты в Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару и Уфу.

В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали Россию, применив порядка 70 БПЛА. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.

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Пять самолетов «Уральских авиалиний», летевших в столицу, вынужденно посадили на запасные аэродромы из-за закрытия части воздушного пространства московских аэропортов после атаки ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолетов авиакомпании „Уральские авиалинии“, вынужденно приземлились на запасные аэродромы. Это рейсы: U6-242, U6-6006, U6-462, U6-2772, U6-2710», — следует из сообщения. Каждый из самолетов должен был приземлиться в Домодедово. Ранее URA.RU сообщало о массовой задержке рейсов в аэропорту Кольцово. Из Екатеринбурга перенесли вылеты в Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару и Уфу. В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали Россию, применив порядка 70 БПЛА. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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