Самолеты «Уральских авиалиний» совершили экстренные посадки из-за атаки ВСУ

Пять самолетов «Уральских авиалиний», летевших в столицу, вынужденно посадили на запасные аэродромы из-за закрытия части воздушного пространства московских аэропортов после атаки ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
«По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолетов авиакомпании „Уральские авиалинии“, вынужденно приземлились на запасные аэродромы. Это рейсы: U6-242, U6-6006, U6-462, U6-2772, U6-2710», — следует из сообщения. Каждый из самолетов должен был приземлиться в Домодедово.
Ранее URA.RU сообщало о массовой задержке рейсов в аэропорту Кольцово. Из Екатеринбурга перенесли вылеты в Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару и Уфу.
В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали Россию, применив порядка 70 БПЛА. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.
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