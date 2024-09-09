В ХМАО водитель погиб в ДТП с бензовозом

Утром 10 сентября на 104 километре дороги «Сургут — Когалым» столкнулись автомобиль «Москвич 3» и бензовоз. Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Водитель автомобиля „Москвич 3“ 1982 года рождения, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где по касательной задел двигавшийся во встречном направлении бензовоз. Далее легковой автомобиль столкнулся со следующим бензовозом», — сообщает канал ведомства.
На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погиб ребенок. На 552 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» иномарка улетела в кювет и перевернулась.
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