Мэрия Челябинска определилась, когда в домах дадут отопление

В Челябинске отопление включат после резкого понижения температуры воздуха. Об этом на аппаратном совещании 10 сентября сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Сейчас областной центр проверяют на готовность к отопительному сезону.
«С 9 по 17 сентября Уральское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности города к отопительному сезону. В случае резкого понижения температуры готовы подавать отопление в соцучреждения. Такие запросы уже были, нужны заявки от учреждений, тогда можно будет включать отопление», — сообщил Астахов.
Он подчеркнул, что ситуация с горячим водоснабжением и отоплением находится на контроле. Мэр Наталья Котова поручила усилить работу над подготовкой. В том числе задействуя бригады из региона, которые высказали желание помочь в устранении аварийных ситуаций. Не смотря на окончание опрессовок в части домов Челябинска все еще нет горячей воды. Глава города подчеркнула, что полное восстановление ГВС было запланировано на 10 — 12 сентября.
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