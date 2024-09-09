09 сентября 2024

Мэрия Челябинска определилась, когда в домах дадут отопление

Отопление в Челябинске включат после резкого похолодания
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительные сезон начнется после резкого понижения температуры
Отопительные сезон начнется после резкого понижения температуры Фото:

В Челябинске отопление включат после резкого понижения температуры воздуха. Об этом на аппаратном совещании 10 сентября сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Сейчас областной центр проверяют на готовность к отопительному сезону.

«С 9 по 17 сентября Уральское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности города к отопительному сезону. В случае резкого понижения температуры готовы подавать отопление в соцучреждения. Такие запросы уже были, нужны заявки от учреждений, тогда можно будет включать отопление», — сообщил Астахов.

Он подчеркнул, что ситуация с горячим водоснабжением и отоплением находится на контроле. Мэр Наталья Котова поручила усилить работу над подготовкой. В том числе задействуя бригады из региона, которые высказали желание помочь в устранении аварийных ситуаций. Не смотря на окончание опрессовок в части домов Челябинска все еще нет горячей воды. Глава города подчеркнула, что полное восстановление ГВС было запланировано на 10 — 12 сентября.

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В Челябинске отопление включат после резкого понижения температуры воздуха. Об этом на аппаратном совещании 10 сентября сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Сейчас областной центр проверяют на готовность к отопительному сезону. «С 9 по 17 сентября Уральское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности города к отопительному сезону. В случае резкого понижения температуры готовы подавать отопление в соцучреждения. Такие запросы уже были, нужны заявки от учреждений, тогда можно будет включать отопление», — сообщил Астахов. Он подчеркнул, что ситуация с горячим водоснабжением и отоплением находится на контроле. Мэр Наталья Котова поручила усилить работу над подготовкой. В том числе задействуя бригады из региона, которые высказали желание помочь в устранении аварийных ситуаций. Не смотря на окончание опрессовок в части домов Челябинска все еще нет горячей воды. Глава города подчеркнула, что полное восстановление ГВС было запланировано на 10 — 12 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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