Шутка Путина про США вызвала фурор в Китае и гнев в Штатах

Шутка президента России Владимира Путина вызвала резонанс в Китае и гнев в США. На вопрос о предпочтении среди кандидатов на президентских выборах в США Путин шуточно заявил, что поддерживает действующего лидера Джо Байдена. Об этом пишет китайское издание Sohu.
«Юмор Путина в русском стиле разозлил США», — пишет автор из КНР. Он добавил, что российский президент вновь удивил оппонентов неожиданным заявлением, что не стало сюрпризом для знакомых с его стилем. По мнению авторов Sohu, его комментарии вызвали споры в США, особенно на фоне предвыборной кампании, где основными кандидатами являются Дональд Трамп и Камала Харрис.
Путин шутливо заявил, что Москва видела фаворитом действующего лидера Джо Байдена, а после его выхода из предвыборной гонки будет поддерживать Камалу Харрис. Трамп выразил недоумение по поводу риторики Путина, а представитель Белого дома Джон Кирби призвал его не обсуждать американские выборы. Китайские аналитики отметили, что Путин использует подобные приемы для углубления разногласий в американской политике.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вице-президент Камала Харрис заменила Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп от Республиканской партии и Харрис от демократов — имеют почти равные шансы согласно опросу, проведенному The New York Times и Siena College. 48% респондентов поддерживают Трампа, 47% — Харрис. Бизнесмен Илон Маск написал, что, если Трамп проиграет, это будут последние «подлинные» выборы в США, указывая на стремление Демпартии легализовать нелегальных мигрантов и привести к однопартийному режиму, передает «Ридус».
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