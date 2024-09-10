Шутка Путина про США вызвала фурор в Китае и гнев в Штатах

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Шутка Путина вывела американцев из равновесия, пишет Sohu
Шутка Путина вывела американцев из равновесия, пишет Sohu Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Шутка президента России Владимира Путина вызвала резонанс в Китае и гнев в США. На вопрос о предпочтении среди кандидатов на президентских выборах в США Путин шуточно заявил, что поддерживает действующего лидера Джо Байдена. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Юмор Путина в русском стиле разозлил США», — пишет автор из КНР. Он добавил, что российский президент вновь удивил оппонентов неожиданным заявлением, что не стало сюрпризом для знакомых с его стилем. По мнению авторов Sohu, его комментарии вызвали споры в США, особенно на фоне предвыборной кампании, где основными кандидатами являются Дональд Трамп и Камала Харрис.

Путин шутливо заявил, что Москва видела фаворитом действующего лидера Джо Байдена, а после его выхода из предвыборной гонки будет поддерживать Камалу Харрис. Трамп выразил недоумение по поводу риторики Путина, а представитель Белого дома Джон Кирби призвал его не обсуждать американские выборы. Китайские аналитики отметили, что Путин использует подобные приемы для углубления разногласий в американской политике.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вице-президент Камала Харрис заменила Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп от Республиканской партии и Харрис от демократов — имеют почти равные шансы согласно опросу, проведенному The New York Times и Siena College. 48% респондентов поддерживают Трампа, 47% — Харрис. Бизнесмен Илон Маск написал, что, если Трамп проиграет, это будут последние «подлинные» выборы в США, указывая на стремление Демпартии легализовать нелегальных мигрантов и привести к однопартийному режиму, передает «Ридус». 

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Шутка президента России Владимира Путина вызвала резонанс в Китае и гнев в США. На вопрос о предпочтении среди кандидатов на президентских выборах в США Путин шуточно заявил, что поддерживает действующего лидера Джо Байдена. Об этом пишет китайское издание Sohu. «Юмор Путина в русском стиле разозлил США», — пишет автор из КНР. Он добавил, что российский президент вновь удивил оппонентов неожиданным заявлением, что не стало сюрпризом для знакомых с его стилем. По мнению авторов Sohu, его комментарии вызвали споры в США, особенно на фоне предвыборной кампании, где основными кандидатами являются Дональд Трамп и Камала Харрис. Путин шутливо заявил, что Москва видела фаворитом действующего лидера Джо Байдена, а после его выхода из предвыборной гонки будет поддерживать Камалу Харрис. Трамп выразил недоумение по поводу риторики Путина, а представитель Белого дома Джон Кирби призвал его не обсуждать американские выборы. Китайские аналитики отметили, что Путин использует подобные приемы для углубления разногласий в американской политике. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вице-президент Камала Харрис заменила Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп от Республиканской партии и Харрис от демократов — имеют почти равные шансы согласно опросу, проведенному The New York Times и Siena College. 48% респондентов поддерживают Трампа, 47% — Харрис. Бизнесмен Илон Маск написал, что, если Трамп проиграет, это будут последние «подлинные» выборы в США, указывая на стремление Демпартии легализовать нелегальных мигрантов и привести к однопартийному режиму, передает «Ридус». 
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