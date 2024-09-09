09 сентября 2024

В Миассе подозреваемый в попытке похищения ребенка задержан полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый доставлен в следственные органы для выяснения обстоятельств
Подозреваемый доставлен в следственные органы для выяснения обстоятельств Фото:

В Миассе Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления против несовершеннолетнего. Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинах города, сообщили URA.RU 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Полицейскими Миасса в кратчайшие сроки проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого нигде не работающий, ранее судимый местный житель, 1987 года рождения, был установлен и задержан. В настоящее время мужчина доставлен в следственные органы», — сообщили в пресс-службе. Проводится работа по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

О попытке похищения мальчика мать ребенка сообщила в группе во «ВКонтакте» вечером, 9 сентября. Она уточнила, что отправила его за молоком в 20:00. В магазине один из покупателей начал приставать к мальчику, а после увел. От похищения школьника спасла продавщица.

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В Миассе Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления против несовершеннолетнего. Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинах города, сообщили URA.RU 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД региона. «Полицейскими Миасса в кратчайшие сроки проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого нигде не работающий, ранее судимый местный житель, 1987 года рождения, был установлен и задержан. В настоящее время мужчина доставлен в следственные органы», — сообщили в пресс-службе. Проводится работа по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего. О попытке похищения мальчика мать ребенка сообщила в группе во «ВКонтакте» вечером, 9 сентября. Она уточнила, что отправила его за молоком в 20:00. В магазине один из покупателей начал приставать к мальчику, а после увел. От похищения школьника спасла продавщица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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