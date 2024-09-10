Происшествия Скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако 10 сентября 2024 в 12:03 Размер текста - 17 + Актриса Марина Полицеймако скончалась на 87-м году жизни Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов Ночью скончалась старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако. Об этом сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня ночью на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако», — сообщили в пресс-службе. Сообщение передает РИА Новости. Актриса работала в театре на Таганке с 1965 года. Она запомнилась ролями во множестве знаменитых спектаклей, таких как «А зори здесь тихие», «Горе от ума» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ночью скончалась старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако. Об этом сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня ночью на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако», — сообщили в пресс-службе. Сообщение передает РИА Новости. Актриса работала в театре на Таганке с 1965 года. Она запомнилась ролями во множестве знаменитых спектаклей, таких как «А зори здесь тихие», «Горе от ума» и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям