Скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

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Актриса Марина Полицеймако скончалась на 87-м году жизни Фото:

Ночью скончалась старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Сегодня ночью на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако», — сообщили в пресс-службе. Сообщение передает РИА Новости. Актриса работала в театре на Таганке с 1965 года. Она запомнилась ролями во множестве знаменитых спектаклей, таких как «А зори здесь тихие», «Горе от ума» и другие.

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Ночью скончалась старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако. Об этом сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня ночью на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако», — сообщили в пресс-службе. Сообщение передает РИА Новости. Актриса работала в театре на Таганке с 1965 года. Она запомнилась ролями во множестве знаменитых спектаклей, таких как «А зори здесь тихие», «Горе от ума» и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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