Скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Актриса Марина Полицеймако скончалась на 87-м году жизни
Ночью скончалась старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Сегодня ночью на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако», — сообщили в пресс-службе. Сообщение передает РИА Новости. Актриса работала в театре на Таганке с 1965 года. Она запомнилась ролями во множестве знаменитых спектаклей, таких как «А зори здесь тихие», «Горе от ума» и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.