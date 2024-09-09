09 сентября 2024

В Екатеринбурге появился первый сквер в честь героя СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парки и скверы Екатеринбурга, сквер в переулке Теплоходный, мкр новая сортировка, проспект седова
Сквер на Старой Сортировке назвали в честь Ярослава Лешукова (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге появился первый сквер, который назвали в честь героя СВО — командира инженерно-саперной роты Центрального военного округа (ЦВО) старшего лейтенанта Ярослава Лешукова. Расположена зеленая зона в Железнодорожном районе (Старая Сортировка, пересечение улиц Байдукова и Ангарской), в котором жил и учился военный.

«Присвоить элементу городской среды — скверу, расположенному в Железнодорожном районе города Екатеринбурга, наименование „Ярослава Лешукова“», — говорится в постановлении, подписанном первым вице-мэром Игорем Сутягиным. Документ опубликован на сайте администрации.

Ярослав Лешуков был военным в четвертом поколении. Его отец — полковник Дмитрий Лешуков — является сотрудником правоохранительных органов. Погиб старший лейтенант в возрасте 25 лет 9 марта 2022 года. Он вывел из-под обстрела бойцов во время военных действий в Киевской области и в момент поиска места для занятия обороны оказался под прицелом снайпера. Похоронен Лешуков в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище. Посмертно представлен к ордену Мужества. В ноябре 2022 года в школе №166 (Новая Сортировка), где учился Лешуков, открыли мемориальную доску, а в музее учебного заведения появилась отдельная экспозиция, посвященная герою СВО.

Сквер находится на пересечении улиц Байдукова и Ангарской
Сквер находится на пересечении улиц Байдукова и Ангарской
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге появился первый сквер, который назвали в честь героя СВО — командира инженерно-саперной роты Центрального военного округа (ЦВО) старшего лейтенанта Ярослава Лешукова. Расположена зеленая зона в Железнодорожном районе (Старая Сортировка, пересечение улиц Байдукова и Ангарской), в котором жил и учился военный. «Присвоить элементу городской среды — скверу, расположенному в Железнодорожном районе города Екатеринбурга, наименование „Ярослава Лешукова“», — говорится в постановлении, подписанном первым вице-мэром Игорем Сутягиным. Документ опубликован на сайте администрации. Ярослав Лешуков был военным в четвертом поколении. Его отец — полковник Дмитрий Лешуков — является сотрудником правоохранительных органов. Погиб старший лейтенант в возрасте 25 лет 9 марта 2022 года. Он вывел из-под обстрела бойцов во время военных действий в Киевской области и в момент поиска места для занятия обороны оказался под прицелом снайпера. Похоронен Лешуков в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище. Посмертно представлен к ордену Мужества. В ноябре 2022 года в школе №166 (Новая Сортировка), где учился Лешуков, открыли мемориальную доску, а в музее учебного заведения появилась отдельная экспозиция, посвященная герою СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...