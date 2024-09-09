В Екатеринбурге появился первый сквер в честь героя СВО

10 сентября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Сквер на Старой Сортировке назвали в честь Ярослава Лешукова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге появился первый сквер, который назвали в честь героя СВО — командира инженерно-саперной роты Центрального военного округа (ЦВО) старшего лейтенанта Ярослава Лешукова. Расположена зеленая зона в Железнодорожном районе (Старая Сортировка, пересечение улиц Байдукова и Ангарской), в котором жил и учился военный. «Присвоить элементу городской среды — скверу, расположенному в Железнодорожном районе города Екатеринбурга, наименование „Ярослава Лешукова“», — говорится в постановлении, подписанном первым вице-мэром Игорем Сутягиным. Документ опубликован на сайте администрации. Ярослав Лешуков был военным в четвертом поколении. Его отец — полковник Дмитрий Лешуков — является сотрудником правоохранительных органов. Погиб старший лейтенант в возрасте 25 лет 9 марта 2022 года. Он вывел из-под обстрела бойцов во время военных действий в Киевской области и в момент поиска места для занятия обороны оказался под прицелом снайпера. Похоронен Лешуков в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище. Посмертно представлен к ордену Мужества. В ноябре 2022 года в школе №166 (Новая Сортировка), где учился Лешуков, открыли мемориальную доску, а в музее учебного заведения появилась отдельная экспозиция, посвященная герою СВО. Сквер находится на пересечении улиц Байдукова и Ангарской Фото: проект администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге появился первый сквер, который назвали в честь героя СВО — командира инженерно-саперной роты Центрального военного округа (ЦВО) старшего лейтенанта Ярослава Лешукова. Расположена зеленая зона в Железнодорожном районе (Старая Сортировка, пересечение улиц Байдукова и Ангарской), в котором жил и учился военный. «Присвоить элементу городской среды — скверу, расположенному в Железнодорожном районе города Екатеринбурга, наименование „Ярослава Лешукова“», — говорится в постановлении, подписанном первым вице-мэром Игорем Сутягиным. Документ опубликован на сайте администрации. Ярослав Лешуков был военным в четвертом поколении. Его отец — полковник Дмитрий Лешуков — является сотрудником правоохранительных органов. Погиб старший лейтенант в возрасте 25 лет 9 марта 2022 года. Он вывел из-под обстрела бойцов во время военных действий в Киевской области и в момент поиска места для занятия обороны оказался под прицелом снайпера. Похоронен Лешуков в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище. Посмертно представлен к ордену Мужества. В ноябре 2022 года в школе №166 (Новая Сортировка), где учился Лешуков, открыли мемориальную доску, а в музее учебного заведения появилась отдельная экспозиция, посвященная герою СВО.