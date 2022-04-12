Офицер ЦВО геройски погиб на Украине. Фото

12 апреля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

БТР попал под обстрел возе города Бровары под Киевом (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Лешуков вывел из-под обстрела бойцов, но сам попал под пулю снайпера во время спецоперации на Украине. О сыне URA.RU рассказал отец героя, полковник таможенной службы в Екатеринбурге Дмитрий Лешуков. «Ярослав погиб 9 марта в Киевской области. Действия его были геройские. БТР был подбит, они эвакуировались, он разместил своих бойцов, сам выдвинулся на место осмотреть, где занять оборону и попал под пулю снайпера. Парни все остались живы», — рассказал Дмитрий Лешуков. Ярослав был кадровым офицером: он закончил тюменский военный институт инженерных войск, попал по распределению служить в воинскую часть в Чебаркуль. Сначала был командиром взвода, а два года назад его назначили командиром инженерно-саперной роты. «Ярослав военный в четвертом поколении. Его прадед в 18 лет в 1943-м ушел на фронт, вернулся уже младшим лейтенантом. Дед был подполковником медицинской службы. Я закончил два военных училища, служил в вооруженных силах, сейчас служу в таможенных органах, тоже в погонах: полковник таможенной службы, начальник дежурной части екатеринбургской таможни», — объяснил отец погибшего офицера.



Прощание с Ярославом Лешуковым проходило в окружном Доме офицеров, отдать дань 25-летнему герою пришло более 300 человек, среди которых были военком, представители ЦВО и глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин. Похоронили старшего лейтенанта на Нижнеисетском кладбище. Посмертно Лешуков представлен к ордену Мужества. 24 февраля глава России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины, цель которой — денацификация и демилитаризация. По сообщениям Минобороны РФ, российскими военнослужащими были захвачены документы, из которых следует, что ВСУ в марте 2022 года намеревались начать боевые действия на Донбассе. Кроме того, на территории Украины российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались Америкой. Французский журналист раскрыл, что на самом деле на Украине командуют представители США. Фото: семейный архив Лешуковых

Старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Лешуков вывел из-под обстрела бойцов, но сам попал под пулю снайпера во время спецоперации на Украине. О сыне URA.RU рассказал отец героя, полковник таможенной службы в Екатеринбурге Дмитрий Лешуков. «Ярослав погиб 9 марта в Киевской области. Действия его были геройские. БТР был подбит, они эвакуировались, он разместил своих бойцов, сам выдвинулся на место осмотреть, где занять оборону и попал под пулю снайпера. Парни все остались живы», — рассказал Дмитрий Лешуков. Ярослав был кадровым офицером: он закончил тюменский военный институт инженерных войск, попал по распределению служить в воинскую часть в Чебаркуль. Сначала был командиром взвода, а два года назад его назначили командиром инженерно-саперной роты. «Ярослав военный в четвертом поколении. Его прадед в 18 лет в 1943-м ушел на фронт, вернулся уже младшим лейтенантом. Дед был подполковником медицинской службы. Я закончил два военных училища, служил в вооруженных силах, сейчас служу в таможенных органах, тоже в погонах: полковник таможенной службы, начальник дежурной части екатеринбургской таможни», — объяснил отец погибшего офицера. Прощание с Ярославом Лешуковым проходило в окружном Доме офицеров, отдать дань 25-летнему герою пришло более 300 человек, среди которых были военком, представители ЦВО и глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин. Похоронили старшего лейтенанта на Нижнеисетском кладбище. Посмертно Лешуков представлен к ордену Мужества. 24 февраля глава России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины, цель которой — денацификация и демилитаризация. По сообщениям Минобороны РФ, российскими военнослужащими были захвачены документы, из которых следует, что ВСУ в марте 2022 года намеревались начать боевые действия на Донбассе. Кроме того, на территории Украины российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались Америкой. Французский журналист раскрыл, что на самом деле на Украине командуют представители США.