Прокуратура проверит отсутствие тепла и горячей воды в челябинском городе

Прокуратура проверит информацию об отсутствии отопления и горячей воды на протяжении нескольких лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области проверит информацию об отсутствии горячей воды и отопления на протяжении нескольких лет в девяти многоквартирных домах города Миньяр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам мониторинга средств массовой информации Ашинской городской прокуратурой организована проверка информации об отсутствии горячего водоснабжения и тепла в девяти многоквартирных домах по улице Захарычев бугор в городе Миньяр», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. Речь идет о жалобах жителей на регулярное отсутствие тепла и горячей воды.

Как сообщили URA.RU жители многоквартирных домов, проблема с отоплением началась при переводе старой мазутной котельной на уголь. За пять лет владельцы квартир настолько промерзли, что начали бросать ранее считавшуюся элитной недвижимость с огромными долгами. В администрации района уточнили, что деньги на новый котел уже направлены из районного бюджета.