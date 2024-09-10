Прокуратура проверит отсутствие тепла и горячей воды в челябинском городе

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Прокуратура проверит информацию об отсутствии отопления и горячей воды на протяжении нескольких лет Фото:

Прокуратура Челябинской области проверит информацию об отсутствии горячей воды и отопления на протяжении нескольких лет в девяти многоквартирных домах города Миньяр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам мониторинга средств массовой информации Ашинской городской прокуратурой организована проверка информации об отсутствии горячего водоснабжения и тепла в девяти многоквартирных домах по улице Захарычев бугор в городе Миньяр», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. Речь идет о жалобах жителей на регулярное отсутствие тепла и горячей воды.

Как сообщили URA.RU жители многоквартирных домов, проблема с отоплением началась при переводе старой мазутной котельной на уголь. За пять лет владельцы квартир настолько промерзли, что начали бросать ранее считавшуюся элитной недвижимость с огромными долгами. В администрации района уточнили, что деньги на новый котел уже направлены из районного бюджета.

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Прокуратура Челябинской области проверит информацию об отсутствии горячей воды и отопления на протяжении нескольких лет в девяти многоквартирных домах города Миньяр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам мониторинга средств массовой информации Ашинской городской прокуратурой организована проверка информации об отсутствии горячего водоснабжения и тепла в девяти многоквартирных домах по улице Захарычев бугор в городе Миньяр», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. Речь идет о жалобах жителей на регулярное отсутствие тепла и горячей воды. Как сообщили URA.RU жители многоквартирных домов, проблема с отоплением началась при переводе старой мазутной котельной на уголь. За пять лет владельцы квартир настолько промерзли, что начали бросать ранее считавшуюся элитной недвижимость с огромными долгами. В администрации района уточнили, что деньги на новый котел уже направлены из районного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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