На челябинца, пытавшего похитить ребенка, завели уголовное дело

10 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

По факту попытки похищения мальчика из Миасса заведено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет РФ по Челябинской области (СК) возбудил уголовное дело и расследуют инцидент с участием девятилетнего мальчика из Миасса. По информации, появившейся в СМИ и соцсетях, мужчина пытался похитить ребенка из магазина, сообщили 10 сентября в пресс-службе СК региона. «По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Следователем проводится проверка. Вечером, 9 сентября, в сообществе во «ВКонтакте» появилась информация от матери ребенка о попытке похищения ее сына. Женщина рассказала, что примерно в 20:00 отправила мальчика в магазин за молоком. Во время покупки один из посетителей магазина начал домогаться ребенка и попытался его увести. Продавщица магазина вмешалась и предотвратила похищение. Сотрудники полиции Миасса оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ по Челябинской области (СК) возбудил уголовное дело и расследуют инцидент с участием девятилетнего мальчика из Миасса. По информации, появившейся в СМИ и соцсетях, мужчина пытался похитить ребенка из магазина, сообщили 10 сентября в пресс-службе СК региона. «По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Следователем проводится проверка. Вечером, 9 сентября, в сообществе во «ВКонтакте» появилась информация от матери ребенка о попытке похищения ее сына. Женщина рассказала, что примерно в 20:00 отправила мальчика в магазин за молоком. Во время покупки один из посетителей магазина начал домогаться ребенка и попытался его увести. Продавщица магазина вмешалась и предотвратила похищение. Сотрудники полиции Миасса оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого.