На челябинца, пытавшего похитить ребенка, завели уголовное дело

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
По факту попытки похищения мальчика из Миасса заведено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому Фото:

Следственный комитет РФ по Челябинской области (СК) возбудил уголовное дело и расследуют инцидент с участием девятилетнего мальчика из Миасса. По информации, появившейся в СМИ и соцсетях, мужчина пытался похитить ребенка из магазина, сообщили 10 сентября в пресс-службе СК региона.

«По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Следователем проводится проверка.

Вечером, 9 сентября, в сообществе во «ВКонтакте» появилась информация от матери ребенка о попытке похищения ее сына. Женщина рассказала, что примерно в 20:00 отправила мальчика в магазин за молоком. Во время покупки один из посетителей магазина начал домогаться ребенка и попытался его увести. Продавщица магазина вмешалась и предотвратила похищение. Сотрудники полиции Миасса оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого.

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Следственный комитет РФ по Челябинской области (СК) возбудил уголовное дело и расследуют инцидент с участием девятилетнего мальчика из Миасса. По информации, появившейся в СМИ и соцсетях, мужчина пытался похитить ребенка из магазина, сообщили 10 сентября в пресс-службе СК региона. «По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Следователем проводится проверка. Вечером, 9 сентября, в сообществе во «ВКонтакте» появилась информация от матери ребенка о попытке похищения ее сына. Женщина рассказала, что примерно в 20:00 отправила мальчика в магазин за молоком. Во время покупки один из посетителей магазина начал домогаться ребенка и попытался его увести. Продавщица магазина вмешалась и предотвратила похищение. Сотрудники полиции Миасса оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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