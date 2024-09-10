Бывшему вице-мэру Челябинска Репринцеву предъявили обвинение в новой взятке

Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву инкриминируют вторую взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
«В отношении бывшего председателя Комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „в“ ч.5 ст.290, ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Весной 2018 года он получил от сотрудников коммерческой организации через бывшего депутата Челябинской городской думы взятку в размере не менее 500 тысяч рублей за содействие в вопросе исключения торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в период с января 2019 по январь 2020 года Репринцев получил от сотрудников коммерческой компании через экс-депутата Челябинской городской думы взятку в размере не менее пяти миллионов рублей. Это была взятка за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска.
Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска в 2017 году. Некоторое время он исполнял обязанности вице-мэра по строительству. В январе 2020 года, после смены власти в регионе ушел в отставку.
В июне 2024 года Репринцев был задержан сотрудниками ФСБ. Его обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы Репринцев получал через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
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