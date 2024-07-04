Что известно о задержанном ФСБ бывшем вице-мэре Челябинска Репринцеве

Бывший VIP-чиновник мэрии Челябинска Сергей Репринцев задержан 4 июля спецназом ФСБ в Магнитогорске. СКР предъявил ему обвинение в 10-миллионной взятке, полученной несколько лет назад. URA.RU собрало информацию об этом человеке.
Появление в Челябинске
О родившемся в 1983 году и окончившем МГТУ имени Носова Сергее Репринцеве в Челябинске практически не знали до 2015 года, когда он перебрался в областной центр вместе с Евгением Тефтелевым, соратником губернатора Бориса Дубровского. Тефтелев, став главой Челябинска, предложил совместную работу и Репринцеву — до этого скромному директору магнитогорского МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ППАПБ).
Челябинский этап карьеры Репринцева начался с поста главы МУП «Архитектурно-планировочный центр», занимавшегося подготовкой градостроительных документов. А спустя два года Тефтелев представил его в качестве нового начальника сотрудникам Главное управление архитектуры и строительства администрации Челябинска. Самой верхней ступенькой служебной лестницы для него стал пост замглавы города по вопросам строительства, на котором он провел несколько месяцев.
Призрачный ТРК
По версии следствия, в 2018 году бизнесмены Полина Морозова (еще одна хорошая знакомая Тефтелева) и Александр Граф положили глаз на участок площадью 8,4 тыс. кв. метров по улице Ворошилова в Челябинске, рядом с торговым комплексом «Теорема». Кадастровая стоимость земли оценивалась в сумму свыше 19 млн рублей, ее передали в аренду отчиму Морозовой, владелец ООО «Дельта». По ее просьбе он переуступил право аренды принадлежащей Графу компании «Перспектива». Затем Морозова и Граф заявили, что возводят на этом месте ТРК — что давало право купить участок без торгов и за 20% стоимости. В сентябре 2019 года Репринцев подписал разрешение на ввод несуществующего ТРК в эксплуатацию, приняв от них фальшивые справки.
Первое появление ФСБ
Материалы по проекту ТРК передали в минимущества. Скорее всего, в ходе проверки они попали в областное ФСБ. В отношении Репринцева возбудили дело о превышении должностных полномочий. В отношении Морозовой и Графа — о покушении на мошенничество в крупном размере. Обоих приговорили к 2,5 года лишения свободы условно. Репринцев также получил условный срок, но в 1,5 года. Бывший шеф прикрыть аферы не мог, поскольку сам был задержан ФСБ (и впоследствии получил реальный срок за взяточничество).
Второе появление ФСБ
После всех треволнений Репринцев благоразумно предпочел вернуться в Магнитогорск, где тихо жил и работал до последнего времени. Тем временем чекисты продолжали раскручивать другое дело — депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова. В узких кругах его называли «решалой», способным поспособствовать с выделением и оформлением земельных участков в Челябинске под размещение торговых объектов и под строительство. По версии следствия, Паутов выступал посредником в передаче денег от коммерсантов к неким чиновникам администрации Челябинска.
Третье появление ФСБ
В деле Паутова появлялись все новые и новые эпизоды. По мере накопления которых в Магнитогорске появился спецназ ФСБ, эффектно – видеозапись это подтверждает — задержавший Репринцева 4 июля. Как заявили в областном управлении СКР, бывшему вице-мэру инкриминируют получение более 10 млн рублей с 2017 по 2019 годы «за обеспечение содействия в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска».
Репринцеву предъявили обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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