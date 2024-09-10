В Кремле рассказали об ответе на атаки ВСУ по Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал продолжать проведение спецоперации на Украине. Таким образом он отреагировал на ночную атаку украинских беспилотников по РФ, в результате которой погибла женщина.
«Эти удары [атаки дронов по Раменскому] нельзя ассоциировать с военными действиями. Этими ударами киевский режим демонстрирует свою сущность — это враги. Мы должны продолжать спецоперацию на Украине, чтобы обезопасить себя от таких проявлений», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Атака дронов ВСУ по Раменскому произошла 10 сентября. В результате ударов были повреждены два жилых дома. Трое человек оказались ранены, сообщается о гибели женщины. URA.RU публиковало кадры с последствиями ударов.
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