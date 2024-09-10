В Кремле рассказали об ответе на атаки ВСУ по Москве

Песков: РФ должна продолжать СВО, чтобы обезопасить страну от беспилотников ВСУ

10 сентября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Киевский режим демонстрирует свою сущность, атакуя Россию дронами, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Даниил Глухов © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал продолжать проведение спецоперации на Украине. Таким образом он отреагировал на ночную атаку украинских беспилотников по РФ, в результате которой погибла женщина. «Эти удары [атаки дронов по Раменскому] нельзя ассоциировать с военными действиями. Этими ударами киевский режим демонстрирует свою сущность — это враги. Мы должны продолжать спецоперацию на Украине, чтобы обезопасить себя от таких проявлений», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Атака дронов ВСУ по Раменскому произошла 10 сентября. В результате ударов были повреждены два жилых дома. Трое человек оказались ранены, сообщается о гибели женщины. URA.RU публиковало кадры с последствиями ударов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал продолжать проведение спецоперации на Украине. Таким образом он отреагировал на ночную атаку украинских беспилотников по РФ, в результате которой погибла женщина. «Эти удары [атаки дронов по Раменскому] нельзя ассоциировать с военными действиями. Этими ударами киевский режим демонстрирует свою сущность — это враги. Мы должны продолжать спецоперацию на Украине, чтобы обезопасить себя от таких проявлений», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Атака дронов ВСУ по Раменскому произошла 10 сентября. В результате ударов были повреждены два жилых дома. Трое человек оказались ранены, сообщается о гибели женщины. URA.RU публиковало кадры с последствиями ударов.