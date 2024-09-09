В ХМАО резко подешевели земельные участки

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу лета подешевели земельные участки. Цены по Сургуту и Нижневартовску в среднем упали примерно на 15%, следует из данных Restate.
«Стоимость сотки земельного участка в Нижневартовска в конце лета составила около 345 тысяч рублей», — указано в статистике. В начале сезона цена была выше более чем на 50 тысяч. Самое заметное падение, по данным сервиса, произошло в конце июля — почти на 8%.
Аналогично земельные участки подешевели и в Сургуте. К концу лета их средняя стоимость упала более чем на 17%.
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