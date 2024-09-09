09 сентября 2024

В ХМАО резко подешевели земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены снизились примерно на 15%
Цены снизились примерно на 15% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу лета подешевели земельные участки. Цены по Сургуту и Нижневартовску в среднем упали примерно на 15%, следует из данных Restate.

«Стоимость сотки земельного участка в Нижневартовска в конце лета составила около 345 тысяч рублей», — указано в статистике. В начале сезона цена была выше более чем на 50 тысяч. Самое заметное падение, по данным сервиса, произошло в конце июля — почти на 8%.

Аналогично земельные участки подешевели и в Сургуте. К концу лета их средняя стоимость упала более чем на 17%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово строят загородные дома из-за дешевой ипотеки. За год спрос в этом сегменте недвижимости вырос почти на 10%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе к концу лета подешевели земельные участки. Цены по Сургуту и Нижневартовску в среднем упали примерно на 15%, следует из данных Restate. «Стоимость сотки земельного участка в Нижневартовска в конце лета составила около 345 тысяч рублей», — указано в статистике. В начале сезона цена была выше более чем на 50 тысяч. Самое заметное падение, по данным сервиса, произошло в конце июля — почти на 8%. Аналогично земельные участки подешевели и в Сургуте. К концу лета их средняя стоимость упала более чем на 17%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово строят загородные дома из-за дешевой ипотеки. За год спрос в этом сегменте недвижимости вырос почти на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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