Пытавшегося похитить ребенка в Миассе доставили на допрос в СК. Видео

10 сентября 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мужчине предъявлено обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчину, пытавшегося похитить ребенка в одном из магазинов Миасса (Челябинская область) доставили на допрос в СК. Там ему предъявили обвинения по статье о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего. Видео из кабинета следователя опубликовала пресс-служба СКР по региону. На кадрах следователь зачитывает обстоятельства совершенного преступления. Все случилось по адресу Бульвар Карпова 4А (судя по данным сервиса 2ГИС, там расположен магазин разливных напитков). Там пьяный мужчина, понимая, что ребенок не окажет сопротивления, схватил его и выволок на улицу. Но довести свои намерения до конца не смог, так как вмешались очевидцы. Об инциденте в социальных сетях рассказала мать мальчика. Она сообщила, что отправила ребенка вечером за молоком (как он оказался в «разливайке» — неизвестно). В магазине его попытались похитить. Полиция оперативно отреагировала и задержала подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель, 1987 года рождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчину, пытавшегося похитить ребенка в одном из магазинов Миасса (Челябинская область) доставили на допрос в СК. Там ему предъявили обвинения по статье о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего. Видео из кабинета следователя опубликовала пресс-служба СКР по региону. На кадрах следователь зачитывает обстоятельства совершенного преступления. Все случилось по адресу Бульвар Карпова 4А (судя по данным сервиса 2ГИС, там расположен магазин разливных напитков). Там пьяный мужчина, понимая, что ребенок не окажет сопротивления, схватил его и выволок на улицу. Но довести свои намерения до конца не смог, так как вмешались очевидцы. Об инциденте в социальных сетях рассказала мать мальчика. Она сообщила, что отправила ребенка вечером за молоком (как он оказался в «разливайке» — неизвестно). В магазине его попытались похитить. Полиция оперативно отреагировала и задержала подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель, 1987 года рождения.