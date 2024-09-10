«Сургутнефтегаз» с октября повысит зарплату сотрудникам

Сотрудникам «Сургутнефтегаза» в октябре 2024 года поднимут зарплату на 7%. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили работники компании.
«Сотрудники „Сургутнефтегаза“ получили рассылку об увеличении тарифных ставок и окладов на 7%. Оплату труда поднимут с 1 октября 2024 года», — сообщил корреспонденту сотрудник «Сургутнефтегаза».
Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз». В компании информацию не прокомментировали.
Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз добивается повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза»» в суде. Председатель ППО подчеркивает, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией.
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