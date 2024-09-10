10 сентября 2024

«Сургутнефтегаз» с октября повысит зарплату сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудникам "Сургутнефтегаза" повысят зарплату
Сотрудникам "Сургутнефтегаза" повысят зарплату Фото:

Сотрудникам «Сургутнефтегаза» в октябре 2024 года поднимут зарплату на 7%. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили работники компании.

«Сотрудники „Сургутнефтегаза“ получили рассылку об увеличении тарифных ставок и окладов на 7%. Оплату труда поднимут с 1 октября 2024 года», — сообщил корреспонденту сотрудник «Сургутнефтегаза». 

Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз». В компании информацию не прокомментировали. 

Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз добивается повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза»» в суде. Председатель ППО подчеркивает, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам «Сургутнефтегаза» в октябре 2024 года поднимут зарплату на 7%. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили работники компании. «Сотрудники „Сургутнефтегаза“ получили рассылку об увеличении тарифных ставок и окладов на 7%. Оплату труда поднимут с 1 октября 2024 года», — сообщил корреспонденту сотрудник «Сургутнефтегаза».  Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз». В компании информацию не прокомментировали.  Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз добивается повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза»» в суде. Председатель ППО подчеркивает, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...