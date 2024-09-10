Минздрав назвал число пострадавших в Курской области с момента вторжения ВСУ

Минздрав: 243 жителя Курской области пострадали с момента вторжения ВСУ

10 сентября 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Курской области с 6 августа пострадали 243 местных жителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За все время вторжения украинской армии в Курскую область пострадали 243 мирных жителя. Также ранения получили 11 детей, сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко. «Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадали 243 человека, в том числе 11 детей», — заявил Алименко во время брифинга, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что на данный момент в стационаре находятся 38 пациентов, в том числе один несовершеннолетний. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что из резервного фонда российского правительства в качестве помощи жителям Курской области было выделено 19,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для единовременных выплат, сертификатов на переселение или ремонт и для компенсации за утрату жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За все время вторжения украинской армии в Курскую область пострадали 243 мирных жителя. Также ранения получили 11 детей, сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко. «Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадали 243 человека, в том числе 11 детей», — заявил Алименко во время брифинга, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что на данный момент в стационаре находятся 38 пациентов, в том числе один несовершеннолетний. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что из резервного фонда российского правительства в качестве помощи жителям Курской области было выделено 19,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для единовременных выплат, сертификатов на переселение или ремонт и для компенсации за утрату жилья.