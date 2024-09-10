Минздрав назвал число пострадавших в Курской области с момента вторжения ВСУ

Минздрав: 243 жителя Курской области пострадали с момента вторжения ВСУ
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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , костыли, палата, детская больница
В Курской области с 6 августа пострадали 243 местных жителя Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За все время вторжения украинской армии в Курскую область пострадали 243 мирных жителя. Также ранения получили 11 детей, сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко.

«Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадали 243 человека, в том числе 11 детей», — заявил Алименко во время брифинга, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что на данный момент в стационаре находятся 38 пациентов, в том числе один несовершеннолетний.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что из резервного фонда российского правительства в качестве помощи жителям Курской области было выделено 19,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для единовременных выплат, сертификатов на переселение или ремонт и для компенсации за утрату жилья.

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За все время вторжения украинской армии в Курскую область пострадали 243 мирных жителя. Также ранения получили 11 детей, сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко. «Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадали 243 человека, в том числе 11 детей», — заявил Алименко во время брифинга, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что на данный момент в стационаре находятся 38 пациентов, в том числе один несовершеннолетний. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что из резервного фонда российского правительства в качестве помощи жителям Курской области было выделено 19,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для единовременных выплат, сертификатов на переселение или ремонт и для компенсации за утрату жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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