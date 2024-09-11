Как усадьба богатого офицера стала частью праздника любви в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге усадьба Переяславцева стала ЗАГСом

12 сентября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Теперь усадьбу ждет новая жизнь Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Центр Екатеринбурга богат историческими зданиями, которые не просто служат символом эпохи, но и со временем приспосабливаются под современные реалии. Например, усадьба ротмистра Переяславцева была местом книгочеев, ученых и менеджеров, а в 2024 году с подачи «Делового дома на Архиерейской» обрела новое предназначение. Чем примечательно это здание и как в XXI веке оно превратилось в обитель любви — в материале URA.RU. Двухэтажную усадьбу построил в 1881 году дворянин Михаил Деханов. Спустя 13 лет владельцем здания стал ротмистр Федор Переяславцев. О нем известно, что служил он в Конном лейб-гвардии и гусарском полке и отличился во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Будучи блестящим офицером, «по домашним обстоятельствам» Переяславцев вышел в отставку, стал совладельцем золотых и платиновых приисков, часть которых была на реке Ис в Верхотурском уезде, и обосновался в Екатеринбурге. В 1893 году ротмистр женился, купил усадьбу на Вознесенском проспекте (ныне улица Карла Либкнехта) и начал ее перестраивать. Так внутри здания появились богатый декор и фамильные вензеля. В начале XX века особняк перешел в руки к присяжному поверенному Федору Пиновскому, который тоже взялся за переделку здания. У усадьбы появился кирпичный пристрой, объединивший все части дома. Уже в 1988 году, во время капитального ремонта, в доме заложили арочный проезд и сделали четыре окна со стороны южного фасада. В советские годы особняк перестал быть жилым помещением. Здесь располагались отделение книготоргового общества «Культура», Институт машиноведения Уральского отделения Академии наук, а позже — офисы коммерческих компаний. Затем здание опустело и увядало вплоть до 2021 года, пока за реставрацию не взялся «Деловой дом на Архиерейской». Владелец холдинга Алексей Бобров рассказал URA.RU, что объект культурного наследия площадью 485 кв. м. был в плачевном состоянии. «Внешне стояли только стены. Казалось бы, здания как такового не было. Внутри все было уничтожено. Что называется, наши представления значительно были лучше. Кровля, все фрагменты здания отсутствовали, кроме каменной и лестничной кладки, за время советского периода оно подверглось изменениям. Планировка не добавила потребительских качеств», — пояснил Бобров. Перед реставраторами стояло несколько задач: выполнить полную и частичную замену элементов конструкций здания, усилить его основания, стены и фундамент. Первым делом строители поработали с частью стены, которая до Великой Отечественной войны или после нее неоднократно перестраивалась. «Когда мы начали реконструкцию, она рухнула, поэтому пришлось ее восстановить. Историческую часть восстанавливали по эскизам и охранной документации. Все работы были проведены в комплексе», — уточнил Бобров. Чтобы екатеринбуржцы меньше переживали по поводу судьбы исторического здания, в 2022 году в усадьбе прошла вечеринка, которую организовали портал «Моменты», URA.RU и «Деловой дом на Архиерейской». Каждый житель уральской столицы мог взглянуть на памятник изнутри, познакомиться с его историей, убедиться, что реконструкция проходит планово, а заодно потанцевать под диджей-сеты от экс-редактора URA.RU Ивана Некрасова и команды бара «Мизантроп». Мероприятие оживило здание, а работы продолжились. Внутри мастера восстановили оригинальные лепнины, инженерные и коммуникационные сети, вернули первоначальный облик знаменитому «чешуйчатому» куполу центральной башни усадьбы. Особое внимание уделили деталям: верхняя часть обрамления окон (сандрики) и наличники теперь проступают во всей красе, напоминая о мастерстве архитекторов прошлого, изысканности и благородстве здания. Отремонтирован и внутренний двор — там появились скамейки, фонтан и озеленение. Таким образом, особняк Переяславцева не только сохранил свой исторический облик, но и стал еще одним ярким акцентом на архитектурной карте Екатеринбурга. В 2024 года усадьба Переяславцева начинает новую жизнь: 12 сентября здесь открывается ЗАГС. Это будет единственный в Екатеринбурге церемониальный отдел, расположенный в историческом здании. При этом Алексей Бобров подчеркивает, что площадка задумывалась не только, как место для молодоженов: «По большей части, видели Дворцом торжеств, где можно проводить иные мероприятия в исторических условиях — например, деловые и светские. Не знаю, насколько это возможно, при желании можно попробовать». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центр Екатеринбурга богат историческими зданиями, которые не просто служат символом эпохи, но и со временем приспосабливаются под современные реалии. Например, усадьба ротмистра Переяславцева была местом книгочеев, ученых и менеджеров, а в 2024 году с подачи «Делового дома на Архиерейской» обрела новое предназначение. Чем примечательно это здание и как в XXI веке оно превратилось в обитель любви — в материале URA.RU. Двухэтажную усадьбу построил в 1881 году дворянин Михаил Деханов. Спустя 13 лет владельцем здания стал ротмистр Федор Переяславцев. О нем известно, что служил он в Конном лейб-гвардии и гусарском полке и отличился во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Будучи блестящим офицером, «по домашним обстоятельствам» Переяславцев вышел в отставку, стал совладельцем золотых и платиновых приисков, часть которых была на реке Ис в Верхотурском уезде, и обосновался в Екатеринбурге. В 1893 году ротмистр женился, купил усадьбу на Вознесенском проспекте (ныне улица Карла Либкнехта) и начал ее перестраивать. Так внутри здания появились богатый декор и фамильные вензеля. В начале XX века особняк перешел в руки к присяжному поверенному Федору Пиновскому, который тоже взялся за переделку здания. У усадьбы появился кирпичный пристрой, объединивший все части дома. Уже в 1988 году, во время капитального ремонта, в доме заложили арочный проезд и сделали четыре окна со стороны южного фасада. В советские годы особняк перестал быть жилым помещением. Здесь располагались отделение книготоргового общества «Культура», Институт машиноведения Уральского отделения Академии наук, а позже — офисы коммерческих компаний. Затем здание опустело и увядало вплоть до 2021 года, пока за реставрацию не взялся «Деловой дом на Архиерейской». Владелец холдинга Алексей Бобров рассказал URA.RU, что объект культурного наследия площадью 485 кв. м. был в плачевном состоянии. «Внешне стояли только стены. Казалось бы, здания как такового не было. Внутри все было уничтожено. Что называется, наши представления значительно были лучше. Кровля, все фрагменты здания отсутствовали, кроме каменной и лестничной кладки, за время советского периода оно подверглось изменениям. Планировка не добавила потребительских качеств», — пояснил Бобров. Перед реставраторами стояло несколько задач: выполнить полную и частичную замену элементов конструкций здания, усилить его основания, стены и фундамент. Первым делом строители поработали с частью стены, которая до Великой Отечественной войны или после нее неоднократно перестраивалась. «Когда мы начали реконструкцию, она рухнула, поэтому пришлось ее восстановить. Историческую часть восстанавливали по эскизам и охранной документации. Все работы были проведены в комплексе», — уточнил Бобров. Чтобы екатеринбуржцы меньше переживали по поводу судьбы исторического здания, в 2022 году в усадьбе прошла вечеринка, которую организовали портал «Моменты», URA.RU и «Деловой дом на Архиерейской». Каждый житель уральской столицы мог взглянуть на памятник изнутри, познакомиться с его историей, убедиться, что реконструкция проходит планово, а заодно потанцевать под диджей-сеты от экс-редактора URA.RU Ивана Некрасова и команды бара «Мизантроп». Мероприятие оживило здание, а работы продолжились. Внутри мастера восстановили оригинальные лепнины, инженерные и коммуникационные сети, вернули первоначальный облик знаменитому «чешуйчатому» куполу центральной башни усадьбы. Особое внимание уделили деталям: верхняя часть обрамления окон (сандрики) и наличники теперь проступают во всей красе, напоминая о мастерстве архитекторов прошлого, изысканности и благородстве здания. Отремонтирован и внутренний двор — там появились скамейки, фонтан и озеленение. Таким образом, особняк Переяславцева не только сохранил свой исторический облик, но и стал еще одним ярким акцентом на архитектурной карте Екатеринбурга. В 2024 года усадьба Переяславцева начинает новую жизнь: 12 сентября здесь открывается ЗАГС. Это будет единственный в Екатеринбурге церемониальный отдел, расположенный в историческом здании. При этом Алексей Бобров подчеркивает, что площадка задумывалась не только, как место для молодоженов: «По большей части, видели Дворцом торжеств, где можно проводить иные мероприятия в исторических условиях — например, деловые и светские. Не знаю, насколько это возможно, при желании можно попробовать».