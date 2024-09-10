Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев согласен на транзит российской нефти

10 сентября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Шмыгаль заявил, что Украина согласилась на транзит нефти из РФ, который будет осуществлять компания MOL Group Фото: Официальный сайт президента Украины Украина согласна на транзит российской нефти, которая была куплена компаниями из Европы, с помощью венгерской нефтегазовой компании MOL Group. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. MOL Group сообщила о вступлении в силу нового соглашения, которое позволит ей получать нефть в собственность сразу после пересечения белорусско-украинской границы. Соглашение было принято после того, как Венгрия выразила готовность принять на себя риски поставки нефти из РФ и возможную разницу в цене, если Киев одобрит такую схему. «Компания MOL… объявила, что они в данный момент являются собственником продукта, который идет транзитом через Украину, нас это устраивает. Это не российская компания», — заявил Шмыгаль в ходе пресс-конференции. Трансляция проходила на youtube-канале кабмина Украины. Украинский премьер добавил, что страна выполняет свои обязательства по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, предоставляя транзитные услуги для Венгрии, возможно Словакии и Австрии. Она получает за это рыночную цену от европейских стран или компаний. Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию после того, как Украина приостановила транзит нефти от компании «Лукойл» через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Брюссель координировал остановку транзита, однако отметил, что проблему с поставкой нефти надо решить. По его словам, «Лукойл» и другие российские компании являются ключевыми поставщиками нефти для Венгрии и Словакии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина согласна на транзит российской нефти, которая была куплена компаниями из Европы, с помощью венгерской нефтегазовой компании MOL Group. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. MOL Group сообщила о вступлении в силу нового соглашения, которое позволит ей получать нефть в собственность сразу после пересечения белорусско-украинской границы. Соглашение было принято после того, как Венгрия выразила готовность принять на себя риски поставки нефти из РФ и возможную разницу в цене, если Киев одобрит такую схему. «Компания MOL… объявила, что они в данный момент являются собственником продукта, который идет транзитом через Украину, нас это устраивает. Это не российская компания», — заявил Шмыгаль в ходе пресс-конференции. Трансляция проходила на youtube-канале кабмина Украины. Украинский премьер добавил, что страна выполняет свои обязательства по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, предоставляя транзитные услуги для Венгрии, возможно Словакии и Австрии. Она получает за это рыночную цену от европейских стран или компаний. Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию после того, как Украина приостановила транзит нефти от компании «Лукойл» через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Брюссель координировал остановку транзита, однако отметил, что проблему с поставкой нефти надо решить. По его словам, «Лукойл» и другие российские компании являются ключевыми поставщиками нефти для Венгрии и Словакии.