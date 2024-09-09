Кардиолог из ХМАО раскрыл доступный способ борьбы с депрессией

Прослушивание классической музыки восстанавливает душевный покой и вырабатывает в организме «гормон счастья». Об этом на сайте окружной клинической больницы ХМАО сообщил врач-кардиолог Прохор Павлов.
«Считается, что под воздействием классической музыки выделяется достаточное количество дофамина. Он обладает антистрессовым механизмом, снижает тревожность, улучшает память. Доказано, что при прослушивании классической музыки во время беременности, у женщин проявляется меньше депрессия, и даже лучше протекают роды. Получасовая музыкальная пауза позволит войти в состояние медитации и восстановить душевный баланс», — отметил специалист.
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