09 сентября 2024

Кардиолог из ХМАО раскрыл доступный способ борьбы с депрессией

Врач Павлов из ХМАО советует слушать классическую музыку для борьбы с депрессией
© Служба новостей «URA.RU»
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Кардиолог из ХМАО раскрыл доступный способ борьбы с депрессией
Кардиолог из ХМАО раскрыл доступный способ борьбы с депрессией Фото:

Прослушивание классической музыки восстанавливает душевный покой и вырабатывает в организме «гормон счастья». Об этом на сайте окружной клинической больницы ХМАО сообщил врач-кардиолог Прохор Павлов.

«Считается, что под воздействием классической музыки выделяется достаточное количество дофамина. Он обладает антистрессовым механизмом, снижает тревожность, улучшает память. Доказано, что при прослушивании классической музыки во время беременности, у женщин проявляется меньше депрессия, и даже лучше протекают роды. Получасовая музыкальная пауза позволит войти в состояние медитации и восстановить душевный баланс», — отметил специалист.

Ранее URA.RU писало, что живые цветы помогают в борьбе с депрессией. Особую пользу для здоровья человека могут оказать растения, высаженные на клумбах и в садах.

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Прослушивание классической музыки восстанавливает душевный покой и вырабатывает в организме «гормон счастья». Об этом на сайте окружной клинической больницы ХМАО сообщил врач-кардиолог Прохор Павлов. «Считается, что под воздействием классической музыки выделяется достаточное количество дофамина. Он обладает антистрессовым механизмом, снижает тревожность, улучшает память. Доказано, что при прослушивании классической музыки во время беременности, у женщин проявляется меньше депрессия, и даже лучше протекают роды. Получасовая музыкальная пауза позволит войти в состояние медитации и восстановить душевный баланс», — отметил специалист. Ранее URA.RU писало, что живые цветы помогают в борьбе с депрессией. Особую пользу для здоровья человека могут оказать растения, высаженные на клумбах и в садах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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